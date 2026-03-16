Vox Popurrí llega a Mendoza con su espectáculo "Fan-Farría: al latido de un compás"

La ciudad de Mendoza recibirá a Vox Popurrí, el reconocido trío femenino que fusiona música y humor en un espectáculo original y dinámico. La propuesta será el 22 de marzo a las 20:30 en el Cine Teatro Plaza, uno de los escenarios culturales más importantes de la provincia.
El grupo presentará “Fan-Farría: al latido de un compás”, un show que combina interpretación vocal, humor escénico y una estética teatral que convierte cada canción en una pequeña historia llena de ritmo, ironía y complicidad con el público.
Un espectáculo musical con humor y ritmo
El espectáculo propone un recorrido por distintos estilos musicales, interpretados con una impronta cómica que caracteriza a Vox Popurrí. Con coreografías, cambios de personajes y una interacción constante con el público, el trío logra un formato ágil que mezcla teatro musical, comedia y música en vivo.
La propuesta ha sido reconocida por su creatividad y originalidad, logrando incluso el Premio Estrella de Mar 2026 a la Mejor Música Original, uno de los galardones más destacados del teatro y el espectáculo en Argentina.
Una experiencia escénica para toda la familia
Bajo la dirección de Mariano Magnífico, el show apuesta a una puesta en escena dinámica donde la potencia vocal, el humor físico y la teatralidad se combinan para ofrecer una experiencia entretenida y diferente.
La presentación en el Cine Teatro Plaza promete convertirse en una noche especial para quienes disfrutan del teatro musical y la comedia, con un espectáculo que invita a reír, cantar y dejarse llevar por el ritmo de “Fan-Farría”, al compás del talento y la energía de Vox Popurrí.