16 de marzo de 2026 - 10:11

Vox Popurrí llega a Mendoza con su espectáculo "Fan-Farría: al latido de un compás"

El trío vocal que combina música, humor y una potente presencia en redes sociales se presentará el 22 de marzo en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz con un show que mezcla interpretación vocal, comedia y un ritmo escénico que promete hacer reír y emocionar al público.

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Por Redacción

La ciudad de Mendoza recibirá a Vox Popurrí, el reconocido trío femenino que fusiona música y humor en un espectáculo original y dinámico. La propuesta será el 22 de marzo a las 20:30 en el Cine Teatro Plaza, uno de los escenarios culturales más importantes de la provincia.

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El grupo presentará Fan-Farría: al latido de un compás, un show que combina interpretación vocal, humor escénico y una estética teatral que convierte cada canción en una pequeña historia llena de ritmo, ironía y complicidad con el público.

Un espectáculo musical con humor y ritmo

El espectáculo propone un recorrido por distintos estilos musicales, interpretados con una impronta cómica que caracteriza a Vox Popurrí. Con coreografías, cambios de personajes y una interacción constante con el público, el trío logra un formato ágil que mezcla teatro musical, comedia y música en vivo.

La propuesta ha sido reconocida por su creatividad y originalidad, logrando incluso el Premio Estrella de Mar 2026 a la Mejor Música Original, uno de los galardones más destacados del teatro y el espectáculo en Argentina.

Una experiencia escénica para toda la familia

Bajo la dirección de Mariano Magnífico, el show apuesta a una puesta en escena dinámica donde la potencia vocal, el humor físico y la teatralidad se combinan para ofrecer una experiencia entretenida y diferente.

La presentación en el Cine Teatro Plaza promete convertirse en una noche especial para quienes disfrutan del teatro musical y la comedia, con un espectáculo que invita a reír, cantar y dejarse llevar por el ritmo de “Fan-Farría”, al compás del talento y la energía de Vox Popurrí.

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