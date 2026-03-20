20 de marzo de 2026 - 20:07

El otoño arranca fresco y nublado en Mendoza: cómo estará el tiempo el finde XXL

El pronóstico del Servicio Meteorológico anticipa lluvias para esta madrugada y descenso de temperatura para los próximos días.

El otoño arranca en Mendoza con lluvias y descenso de temperatura.

El otoño arranca en Mendoza con lluvias y descenso de temperatura.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El otoño se adelantó en Mendoza porque este viernes la jornada arrancó con nubosidad y temperatura más baja que la de ayer. Y según el pronóstico del Servicio Meteorológico, el tiempo continuará así los próximos días de feriado en Mendoza, aunque mejorarán las condiciones.

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En tanto, hay alerta por lluvias para este viernes por la noche y madrugada del sábado, y con marcado descenso de temperatura.

También se esperan novedades sobre las condiciones en alta montaña luego de que el paso internacional Cristo Redentor fuera cerrado hoy por advertencia de mal tiempo en alta montaña.

Para este sábado en Mendoza se espera un día parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste y precipitaciones en la mañana. Sin embargo, se esperan mejoras a partir de la tarde. Además estará parcialmente nublado en la cordillera.

La máxima será 24°C y la mínima de 14°C

Para el domingo el día estará con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Anticipan que estará inestable en la noche con tormentas y se esperan también precipitaciones en cordillera.

La máxima será de 27°C y la mínima de 13°C

Para el lunes, día no laborable, se espera una jornada algo nublada y ventosa con poco descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur rotando al noreste. En Cordillera se esperan condiciones similares.

La máxima pronosticada es 23°C y la mínima de 13°C.

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