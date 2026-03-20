Ya es otoño antes del 21 de marzo: a qué hora fue el equinoccio en Argentina

El equinoccio de marzo marca el inicio de una nueva estación en el planeta. En Argentina, empezó el otoño a las 11.46 de este viernes 20 de marzo , horas antes del tan repetido 21 en el calendario.

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Se trata de un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol se posiciona exactamente sobre el Ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el mundo.

Cada año, los equinoccios ocurren en marzo y septiembre , señalando el inicio del otoño y la primavera en cada hemisferio. La fecha y hora exactas varían debido a la forma de la órbita terrestre, que no es perfectamente circular y afecta la velocidad de traslación de la Tierra.

En Argentina , el equinoccio de marzo sucedió el viernes 20 de marzo a las 11.46 de la mañana , dando inicio oficial al otoño. La estación, una de las favoritas por su equilibrio de agradables temperaturas y días soleados , culminará con el solsticio de invierno.

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¿Cómo se ven afectados los signos del zodíaco por el equinoccio de otoño?

Más allá de marcar un cambio de estación, el equinoccio tiene efectos en la distribución de la luz solar y en la temperatura global. Durante este evento, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el Ecuador, generando una iluminación más equitativa entre ambos hemisferios.

Como resultado, las temperaturas comienzan a descender en muchas regiones, las hojas de los árboles cambian de color antes de caer y las actividades diarias se ajustan a los nuevos horarios de luz.

El otoño hará descender la temperatura en su llegada a Mendoza El otoño hará descender la temperatura en su llegada a Mendoza

¿Cuándo empezará el invierno en 2026?

El solsticio marcará el inicio del invierno en el hemisferio sur. En 2026, el solsticio de invierno tendrá lugar el 21 de junio a las 5.24 en Argentina. En ese momento, el Sol estará en su punto más alto sobre el Trópico de Cáncer, lo que indicará el comienzo del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur.

Será la jornada más corta del año y la noche más larga.