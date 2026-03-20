Fin de semana XL con lluvias, nevadas y máxima otoñal: así va a estar Mendoza

Se viene un nuevo fin de semana extralargo (lunes 23 - día no laborable y martes 24 de marzo - feriado por el Día de la Memoria), justo en el inicio de la nueva estación: el otoño . La buena noticia para los mendocinos: alivio en la temperatura.

Viernes muy nublado, con vientos fuertes y alerta por tormentas en Mendoza: a qué zonas afectará

Cierran el paso Cristo Redentor por pronóstico de fuerte temporal en Alta Montaña: cuándo y a qué hora

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de marzo: "Mayormente nublado y ventoso con lluvias y tormentas en la madrugada, descenso de la temperatura , vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera ". Tras una mínima de 18°C, la máxima alcanzará los 24°C.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta amarilla por tormentas para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa en horas de la mañana.

Se esperan tormentas aisladas con granizo y mucho calor en Mendoza.Foto: Archivo / Los Andes

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera local", indica el SMN.

La otra alerta amarilla es por nevadas de variada intensidad, durante las horas de la noche, en la zona cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato. "Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros totales en el evento, pudiendo ser superados puntualmente", se advierte.

Los pasos Cristo Redentor y Pehuenche cerrarán este viernes ante el mal tiempo anunciado para la montaña, por lo que no se podrá cruzar a Chile por tierra.

Cómo estará el tiempo hasta el martes

Para el sábado, el pronóstico señala un día más fresco en Mendoza: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 14°C, mientras que la máxima se ubicará en 22°C.

En cuanto al domingo, se espera "nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche con tormentas. Precipitaciones en cordillera". La mínima rondará los 13°C, mientras que la máxima llegará a los 25°C.

El lunes, día no laborable con fines turísticos, el tiempo estará con "nubosidad en disminución y poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Poco nuboso en cordillera". Mínima: 13°C. Máxima: 24°C.

Por último, el martes feriado: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Riesgo de heladas en Valle de Uco y sur provincial. Poco nuboso en cordillera". Mínima: 10°C. Máxima: 29°C.