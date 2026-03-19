Qué hacer en Mendoza EL Fin de semana XXL: actividades para todos los bolsillos y gustos

Mendoza se prepara para un finde XXL con una amplia programación cultural, que incluye espectáculos musicales, obras de teatro, cine, muestras y festivales al aire libre . Con actividades distribuidas en distintos puntos de la provincia, la propuesta busca atraer a públicos diversos con opciones que combinan talento local, nacional e internacional.

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La agenda comienza a las 20 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, en Luján de Cuyo , con el concierto “Amor y desvelo: música italiana del siglo XVII” , interpretado por el conjunto Violetta Club. La propuesta recorre el barroco con instrumentos originales y las voces de la soprano Griselda López y el tenor Gonzalo Cuadra, junto a lecturas que contextualizan la estética de la Italia del Seicento. La entrada es gratuita con inscripción previa .

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El mismo viernes, a las 21, el Espacio Cultural Julio Le Parc en Guaymallén presentará “La danza a la orilla del bardo” , del director peruano Javier Valencia, en el marco del ciclo TeatroXLaMemoria . La obra propone un recorrido performático sobre memoria, culpa, deseo y redención.

En simultáneo, a las 21.30, el Teatro Quintanilla pondrá en escena “La Pilarcita” , mientras que la Nave Cultural ofrecerá “No siempre se llora de la misma manera” , de la compañía colombiana Naieté.

Teatro×LaMemoria es un ciclo de diez obras teatrales y cuatro seminarios internacionales que comenzó el 12 de marzo y se extenderá hasta el 29, en el marco del Mes de la Memoria.

El Microcine Municipal de la Ciudad proyectará “Hasta los huesos” dentro del ciclo “Terror en el Terroir”.

Sábado 21 de marzo

A las 18, el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel será sede de un recorrido guiado de la muestra “Desbordes” por la propia artista Cecilia Carreras. La exposición explora los vínculos entre pintura, cuerpo y memoria a través de distintos formatos.

Por la noche, a las 21, el Teatro Independencia presentará “El Señor de los Anillos Sinfónico”, interpretado por la Orquesta Barroca de Mendoza bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta. El concierto recorre la música de la trilogía cinematográfica basada en la obra de J. R. R. Tolkien.

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También a las 21, la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano ofrecerá “Cuestión de principios”, del dramaturgo Roberto Cossa, interpretada por el Grupo Gente de Teatro de San Luis, como parte del encuentro TeatroXLaMemoria. La obra que aborda el reencuentro atravesado por tensiones ideológicas entre un padre exsindicalista y su hija periodista a quien le pide ayuda para escribir sus memorias.

La jornada continúa con el ciclo Acústicos 360 en la Nave Cultural, con un homenaje a Tina Turner a cargo de The Best, desde las 20, con propuesta gastronómica y patio cervecero.

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El Teatro Mendoza inaugurará su temporada 2026 con “Jubilada”, un unipersonal de humor protagonizado por Jessica Torrijos a las 21.30.

En el Teatro Quintanilla se presentará “El Kaso Dora”, una reinterpretación contemporánea del caso clínico de Sigmund Freud.

Domingo 22 de marzo

A las 18, la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc recibirá el espectáculo de títeres “Las cartas de Tentac”, una propuesta familiar que combina títeres gigantes, música en vivo y teatro negro.

image La compañía Títeres La Tía Tomasa presentará Las cartas de Tentac en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Gentileza

A las 19, el mismo espacio será escenario de una fecha de rock alternativo con las bandas mendocinas Vimanas y Año Sabático.

Por la noche, a las 21, el Teatro Independencia presentará “The Big Show”, un recorrido por el jazz y el swing.

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A la misma hora, en la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano se podrá ver “Pan”, una obra sobre memorias de mujeres, identidad y relatos familiares, dirigida por Fabián Castellani.

El Teatro Mendoza ofrecerá el ciclo Candlelight, con dos funciones a la luz de las velas: “Las cuatro estaciones de Vivaldi” (a las 18) y Tributo a Hans Zimmer (a las 20:30)

image Candlelight es un espectáculo en el que la música y la luz se fusionan para crear una atmósfera íntima e inolvidable. Gentileza

El Teatro Quintanilla presentará “Retratos del nunca más”, una propuesta de danza teatro en conmemoración del Día de la Memoria.

Maipú celebra el Festival del Malbec y el Olivo

Este finde XXL también se realizará el 4° Festival del Malbec y del Olivo en el Parque Metropolitano Sur. Del 21 al 23 de marzo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combina música en vivo, gastronomía, degustaciones y actividades culturales, en una experiencia pensada para recorrer con todos los sentidos y compartir en comunidad.

Cada día tendrá una identidad propia: el sábado estará dedicado a la familia, con eje en la tradición y las raíces; el domingo apuntará a un público joven, con propuestas más dinámicas e innovadoras; y el lunes será una jornada festiva que pondrá en el centro el encuentro, la comida compartida y la música. El festival incluirá espacios de degustación de vinos y productos olivícolas, feria de emprendedores, clases de cocina en vivo y la participación de bodegas y productores locales, consolidándose como una vidriera de la identidad productiva de la región.

San Patricio: cerveza, música y ferias

El fin de semana también estará marcado por los festejos de San Patricio.

En Godoy Cruz, el sábado 21 y domingo 22 desde las 19 se realizará la segunda edición del Festival San Patricio en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Habrá música en vivo, beertrucks, foodtrucks y una feria con más de 40 emprendedores.

Contará, además, con una grilla musical destacada:

Sábado: Camila Coccia, Santo Tabú y cierre de Spaghetti Western.

Domingo: Brassass, La Colonia Subsiste y cierre de La Skandalosa Tripulación.

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En la Ciudad de Mendoza, la celebración tendrá lugar en la calle Arístides Villanueva, donde este jueves 19 se peatonalizará la primera cuadra entre las 18 y las 23, con música, mesas en la vía pública y propuestas gastronómicas.

San Patricio Arístides

Museos y espacios culturales

Durante el fin de semana, los museos también formarán parte de la agenda:

El Museo Municipal de Arte Moderno contará con tres exposiciones activas y una en su anexo del Parque Central.

contará con tres exposiciones activas y una en su anexo del Parque Central. El Museo del Área Fundacional abrirá sábado y domingo con horarios especiales.

abrirá sábado y domingo con horarios especiales. La Casa de San Martín podrá visitarse el sábado de 9 a 19 (último ingreso 18) y domingo y lunes de 14 a 19.

Un fin de semana para recorrer la cultura

Con una programación diversa que abarca distintos lenguajes artísticos y espacios de la provincia, Mendoza ofrece una agenda ideal para disfrutar del fin de semana largo, con actividades pensadas tanto para vecinos como para turistas.