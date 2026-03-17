San Patricio full: cerveza "a un peso", festejos con birra y una semana para vestirse de verde

Hay celebraciones que exceden lo meramente religioso, por más que su origen haya tenido raíces litúrgicas . Y San Patricio es una de ellas. Cada 17 de marzo , el mundo entero venera al santo patrono de Irlanda . Pero no lo hace con ceremonias ni yendo a la iglesia, sino de una forma bastante particular: vistiéndose de verde, bebiendo y brindando con cerveza .

Mendoza no es la excepción, y como este año el 17 de marzo propiamente dicho cae martes, los festejos se extienden durante toda la semana, incluso concentrándose en el fin de semana próximo (que, dicho sea de paso, además es largo).

Godoy Cruz -en el espacio verde Luis Menotti Pescarmona- y CIudad de Mendoza -en la Arístides- son dos de los departamentos que han destinado fechas especiales en su agenda para la tradicional celebraciòn que combina amistad, mùsica, bailes y risas agrupadas en infinitos brindos. Será el próximo fin de semana.

Pero, además, hay locales gastronómicos que comenzarán con los festejos desde esta tarde mismo , con promociones, puestas en escena y eventos para dejar bien de manifiesta su devoción por el santo más cervecero de todos.

Uno de los festejos más tradicionales de San Patricio en Mendoza es el que organiza el Believe Irish Pub (Colón, casi esquina con España, en la Ciudad de Mendoza). Inamovible, en este rincón irlandés en la city mendocina San Patricio se celebra el mismo 17 de marzo , ya sea que caiga lunes, martes, llueve o nieve.

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Esta tarde y noche, a partir de las 18, en uno de los pubs irlandeses más tradicionales de Mendoza habrá música en vivo con DJ, happy hour de cerveza tirada (dos por 8.000 pesos hasta las 20:30), face painting y mucha camaradería y buena onda en el ambiente. Como cada año, y donde sea que se festeje San Patricio, la invitación es a llevar algo verde, ya sea en las prendas de vestir o accesorios.

Efemérides. Día Internacional de la Cerveza. (Imagen ilustrativa) San Patricio full: cerveza "a un peso", festejos con birra y una semana para vestirse de verde

"Birra a un peso", la original promo de un bar godoicruceño para San Patricio

En Godoy Cruz, por segundo año consecutivo -o, mejor dicho, por segundo San Patricio consecutivo- un bar tendrá una original promoción para celebrar al santo patrono irlandés. Será el domingo 22 de marzo, de 19 a 22, e incluirá una pinta o lata de 500 cc de cerveza Patagonia por un peso.

Será en el drugstore La Cañada (San Martín y Paraná, frente al zanjón -lata-) y en el bar La Cañada (San Martín 415 -pinta-) y la condición es comprar cualquier producto en el lugar (el que sea). A cada cliente se le entregará un vale para comprar la cerveza al valor de un peso y con cualquier forma de pago.

Imagen ilustrativa de cerveza. Foto: Web Imagen ilustrativa de cerveza. Foto: Web

También habrá un "mono" animando y repartiendo vales entre las mesas.

Esta movida promocional de las dos sucursales de La Cañada tiene su costado solidario. Porque si los clientes llevan un alimento no perecedero, se duplicará la promo; es decir, podrán llevarse dos cervezas de 500 cc cada una por dos pesos. Lo recaudado se distribuirá en los merenderos Una caricia al corazón de los niños (barrio Tres Estrellas) y San Cayetano (barrio Pablo VI), ambos de Godoy Cruz.

Fin de semana a pura cerveza

Ya aprovechando el advenimiento del fin de semana largo (el martes 24 es feriado por conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el lunes es "día no laborable"); Godoy Cruz comenzará con sus festejos de San Patricio este jueves.

En la antesala del "gran festejo verde", el jueves 19 de marzo -desde las 20- los principales bares cerveceros de Godoy Cruz ofrecerán promociones especiales. Será en Brader Hops, Pirca Bombal, Héroes Carranza, Roswell Godoy Cruz y La Estación; donde habrá dos pintas de cerveza por 9.000 pesos.

San-Patricio-8 San Patricio Godoy Cruz Municipalidad de Godoy Cruz

Pero el epicentro de los festejos se concentrará en el fin de semana. El sábado 21 y domingo 22 de marzo -desde las 19- habrá un gran festival al aire libre, con entrada libre y gratuita, en el espacio verde Luis Menotti Pescaermona. Será la segunda edición del Festival San Patricio en el departamento.

La propuesta reunirá música en vivo, cerveza artesanal, gastronomía y emprendedores, por lo durante el sábado y domingo habrá beertrucks con cervecerías artesanales y un amplio patio gastronómico con foodtrucks. Además contará con una feria con más de 40 emprendedores, quienes ofrecerán productos como acceso.

En cuanto a bandas, el sábado 21 se presentarán Camila Coccia y Santo Tabú, mientras que el cierre estará a cargo de Spaghetti Western. En tanto, el domingo 22 subirán al escenario Brassass y La Colonia Subsiste, y el gran cierre será de La Skandalosa Tripulación.

En Ciudad, los festejos de San Patricio serán en la Arístides

Los festejos de San Patricio en la Ciudad de Mendoza también se extenderán durante el jueves 19 de marzo, con la calle Arístides Villanueva como epicentro.

San Patricio Arístides

Entre las 18 y las 23 se interrumpirá el tránsito en la primera cuadra, permitiendo que los locales coloquen mesas y sillas en la vía pública, y también habrá DJ en la vereda. La venta de cerveza será para consumir en el lugar y también take away, lo que permitirá que haya un flujo permanente de personas y un ambiente festivo en esta calle de la Quinta Sección.

La historia de San Patricio

Si bien la celebración de San Patricio tuvo su origen como algo estrictamente religioso y cristiano, de la mano de la globalización se convirtió en una celebración tradicional e internacional. Una celebración que suele ir acompañada del color verde, de tréboles y de infinitos brindis con cerveza, todos elementos que se han convertido en sinónimos del festejo.

La Arístides celebrará San Patricio con seguridad reforzada y horario restringido San Patricio: por qué se celebra el 17 de marzo y el bar mendocino que vendió cerveza a un peso el fin de semana. Foto: Archivo

¿Cómo un santo patrono llegó a estar asociado con la cerveza y los brindis infinitos? La respuesta aún no ha sido revelada o esclarecida con exactitud. Mejor dicho, no se ha logrado dar con una relación estrecha y directa que grafique la vinculación. Sin embargo, una de las versiones que más aceptación encuentra es la que sostiene que este obispo del siglo IV (cuyo nombre verdadero era Maewyn Succat) enseñó a los irlandeses a fabricar cerveza.

Claro que, con algo un discurso más disociado de lo legendario e histórico, hay evidencias de que en la década de 1980 una importante marca de cerveza de Estados Unidos se “apropió” de esta celebración para convertirla en una inmejorable excusa –y hasta sinónimo- para beber una (o varias) pintas.

Proveniente de familia religiosa, Maewyn Succat nació en un territorio ubicado entre las actuales Escocia e Inglaterra en el año 385. A los 16 años –en una época de su vida en la que el cristianismo ni siquiera jugaba un rol importante todavía- fue secuestrado por un grupo de piratas irlandeses, quienes lo vendieron como esclavo a Irlanda (por entonces, región celta). Allí permaneció unos 6 años cuidado ovejas, siempre como esclavo.

A los pocos años logró escapar y regresar a su tierra, aunque volvió a ser secuestrado –su destino parecía estar escrito ya-, esta vez por los franceses. Y fue en estas tierras donde el catolicismo comenzó a impregnar su vida, lo que lo llevaría a dedicar su vida a la religión y a la prédica.

San Patricio San Patricio: por qué se celebra el 17 de marzo y el bar mendocino que vendió cerveza a un peso el fin de semana. Foto: Archivo

Guiado por una visión en la que, él sostenía, Dios le había pedido que llevara el cristianismo al pueblo irlandés, Patricio (ya había adoptado ese nombre, Patrick en inglés) comenzó a diseminar la religión entre un pueblo donde, por entonces, predominaba el paganismo. Hay algunas fuentes históricas que le adjudican haber bautizado a más de 100.000 irlandeses en el catolicismo.

El trébol es otro símbolo siempre presente en la celebración de San Patricio y con el que se lo representa. Y es que -siempre según la leyenda-, Maewyn Succat enseñaba el concepto de la trinidad cristiana recurriendo a esta flor.

Otro elemento que suele asociarse –aunque en menor medida- a la celebración de San Patricio es la serpiente. Y es que hay una leyenda que le atribuye al predicador haber echado a las serpientes del país. No obstante, como contraparte a esta leyenda y para refutarla, hay otras teorías que sostienen que en Irlanda jamás hubo serpientes.

Entre lo religioso y lo mítico - pagano

Maewyn Succat murió en el 461, se cree que un 17 de marzo, y es por eso que se celebra en esa fecha el día de San Patricio. Más allá de su vinculación con el catolicismo, la figura de San Patricio no es un emblema identificado al 100% con la religión. De hecho, dentro del simbolismo de cada 17 de marzo sobresalen personajes míticos y folclóricos de los celtas como gorros de gnomos, leprechauns, hadas y el arco iris con una olla repleta de oro al final.

Día de San Patricio San Patricio: por qué se celebra el 17 de marzo y el bar mendocino que vendió cerveza a un peso el fin de semana. Foto: Archivo

Otro dato curioso es que, pese a ser el santo patrono de Irlanda, la primera celebración de San Patricio fue protagonizada por la población irlandesa que vivía en Boston (Estados Unidos) en 1737. De ese año data el primer Desfile del Día de San Patricio y la celebración, que al comienzo se llamaba Feast Day.

Recién en 1903 el Feast Day se convirtió en fiesta nacional en Irlanda y se la reconoció como la celebración de San Patricio.

Por qué el color verde

Sin verde, no existe San Patricio. Y esto no se explica únicamente por el color de los tréboles, sino que tiene su base en el color que identificó a la rebelión irlandesa en la época en que se enfrentaron a los soldados británicos (fines del siglo XVIII). Mientras que las tropas inglesas combatían con el color rojo, los rebeldes irlandeses eligieron el verde para identificarse.

En 1962, Chicago tiñó por primera vez su río de verde para celebrar el Día de San Patricio y, desde ese momento, también se adoptó la costumbre de usar ese color para decorar la celebración. De hecho, hay lugares en que cada 17 de marzo se tiñe de verde con algún producto inocuo la cerveza o el whiskey que se bebe.