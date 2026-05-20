Jueves muy fresco y con cielo gris en Mendoza: cuál será la máxima y la mínima, según el pronóstico

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una caída de la temperatura en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Este jueves profundizará el escenario invernal que se instaló en Mendoza a mediados de semana. De acuerdo con los datos consolidados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío de origen polar continuará dominando las condiciones atmosféricas en la región, ofreciendo una jornada gris y con escasa amplitud térmica.

El reporte oficial indica para mañana un día "mayormente nublado con descenso de la temperatura". Tras un amanecer frío donde la mínima se ubicará en los 4°C, el sol tendrá nulo protagonismo, lo que impedirá un repunte térmico en horas de la tarde; se prevé que la máxima apenas alcance los 14°C. La sensación de frío se mantendrá acentuada por la persistencia de vientos moderados del sector sur.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no ha emitido alertas vigentes por heladas generalizadas ni viento Zonda para los oasis productivos ni el Gran Mendoza, manteniéndose la estabilidad dentro de un marco de temperaturas rigurosas.

Estabilidad y bajas temperaturas en Alta Montaña En la zona de cordillera, el panorama meteorológico se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y vientos leves en alta montaña. A pesar de la buena visibilidad para el tránsito internacional, el ambiente continuará marcado por heladas extremas y temperaturas muy por debajo de los cero grados en las localidades fronterizas, por lo que se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria para circular por el Paso Cristo Redentor.