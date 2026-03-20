El Servicio Meteorológico anticipó cómo será el otoño en Mendoza, ¿siguen las lluvias?

Después de un verano marcado por fuertes tormentas, e l otoño se instala en Mendoza . Y con ello, una de las estaciones más lindas para vivir en la provincia , como destacarán visitantes, mendocinos y poetas. Para no pasar desapercibido, lo hizo marcando su presencia con una jornada nublada, ventosa y con descenso de la temperatura.

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Esta vez llegó un poco antes. Si bien lo habitual es que este cambio de estación suceda el 21 de marzo, esta vez, se inició a las 11.46 de este viernes 20 de marzo.

Y como cada año, más allá de su belleza particular que pinta las hojas de los árboles, tendrá sus propias características. Así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico trimestral.

Las proyecciones estiman las probabilidades de que se presente un determinado escenario. Así, se destaca que, si bien es usual que en un territorio tan diverso haya diferencias entre las diferentes regiones del país, esta vez, para Argentina se anticipa un otoño con temperaturas por encima de la media para la época de manera generalizada . Aunque con más probabilidades en algunas zonas que en otras.

Los extremos del país tendrán más chances de tener temperaturas más altas, de acuerdo a las proyecciones para marzo, abril y mayo.

Pronóstico Otoño 2026, según anticipa el SMN

Tendrán hasta 50% más de probabilidades de tener temperaturas superiores a la normales, el sur de la Patagonia, Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, oeste de Chaco y de Formosa.

En tanto, para Mendoza las probabilidades de presentar estos registros son de entre 45% y 50%. Queda comprendida en una zona junto con todo Cuyo, el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires y el litoral.

Precipitaciones controladas en Mendoza

En cuanto a las precipitaciones, el mapa nacional vuelve a presentar disparidades. Para Mendoza, hay 45% de chances de presentar precipitaciones normales o inferiores a las normales. Quedan comprendidas con el mismo escenario San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero.

En tanto, el SMN espera que haya precipitaciones normales en el Centro y norte de Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, litoral, este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Y tendrán registros superiores a los normales las provincias del Noroeste y el sur de la Patagonia.

El Niño o la Niña

El área refiere que las condiciones del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) se encuentran en transición hacia condiciones neutrales. “Las anomalías de la temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial se debilitaron y sólo se mantuvo más fría que lo normal en una pequeña región”, refiere.

En tanto, las temperaturas fueron superiores a lo normal cerca de la costa sudamericana y al oeste de la línea de fecha.

pronóstico Otoño 2026, según anticipa el SMN

Además explica: “Los vientos alisios en el océano Pacífico estuvieron levemente intensificados entre 150°O y 160°E. El índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual se ha debilitado pero aún posee valores acordes a una fase fría”.

En definitiva, concluye: “De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre marzo-abril-mayo 2026 las probabilidades muestran un 90% de chances de transición a condiciones neutrales”.

Por qué cambian las fechas y horas de inicio de las estaciones

El otoño se mantendrá hasta el inicio del solsticio de invierno, que este año será el 21 de junio a las 5.24 en Argentina.

El servicio de Hidrografía Naval de Argentina describe que equinoccios y solsticios marcan el comienzo de las estaciones astronómicas, cuyas fechas no coinciden año tras año. “Esto se debe a que el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios. Pero sólo después de un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente”, detalla.

Así, este 2026, el equinoccio de septiembre que traerá la primavera a Argentina, será el 22 de septiembre a las 21.05 y el solsticio de diciembre, que determinará la llegada del verano, el 21 de diciembre a las 17.50.