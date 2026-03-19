19 de marzo de 2026 - 20:21

Viernes muy nublado, con vientos fuertes y alerta por tormentas en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para mañana en Mendoza. Para el sábado, la máxima caerá aún más.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

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Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes 20 de marzo se espera una jornada con cielo cubierto en Mendoza, además de tormentas y vientos fuertes amenazando a varias zonas. La alerta amarilla rige para el este provincial, pero se solicita estar atentos al pronóstico del tiempo. El sábado bajará más la máxima, según el pronóstico.

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Cómo estará el tiempo este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes mayormente nublado y un fuerte descenso de la temperatura, en comparación con los días anteriores. Además, se indican vientos fuertes del sector sur con lluvias y tormentas durante la madrugada. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 18°C. En la cordillera se anuncian precipitaciones.

La alerta amarilla por tormentas severas afectarían al este de Mendoza, por lo que solicita tomar las precauciones necesarias.

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Sábado: bajará más la máxima

El sábado 21 de marzo bajará aún más la temperatura y el cielo se mantendrá cubierto de nubes. Indican una máxima de 22°C y una mínima de 14°C, con vientos moderados del sector sur rotando al noreste. En la cordillera se indica un cielo parcialmente cubierto.

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