Viernes muy nublado, con vientos fuertes y alerta por tormentas en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para mañana en Mendoza. Para el sábado, la máxima caerá aún más.

Este viernes 20 de marzo se espera una jornada con cielo cubierto en Mendoza, además de tormentas y vientos fuertes amenazando a varias zonas. La alerta amarilla rige para el este provincial, pero se solicita estar atentos al pronóstico del tiempo. El sábado bajará más la máxima, según el pronóstico.

Cómo estará el tiempo este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes mayormente nublado y un fuerte descenso de la temperatura, en comparación con los días anteriores. Además, se indican vientos fuertes del sector sur con lluvias y tormentas durante la madrugada. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 18°C. En la cordillera se anuncian precipitaciones.

La alerta amarilla por tormentas severas afectarían al este de Mendoza, por lo que solicita tomar las precauciones necesarias.