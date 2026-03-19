19 de marzo de 2026 - 17:35

Cultivá rúcula en casa antes del otoño: marzo y abril son meses ideales para evitar hojas amargas

La rúcula es una de las hojas más elegidas, pero su sabor puede volverse intenso si no se cultiva en el momento adecuado. Sembrarla en otoño ofrece ventajas.

Sus hojas son ricas en vitamina C, ácido fólico, calcio y potasio.

Sus hojas son ricas en vitamina C, ácido fólico, calcio y potasio.

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Por Lucas Vasquez

Sembrar rúcula en el momento correcto puede marcar una gran diferencia en su sabor y textura. Durante los meses de marzo y abril, previo al otoño, las temperaturas más suaves favorecen un desarrollo equilibrado, evitando que la planta crezca de forma acelerada y genere ese gusto amargo que suele aparecer en épocas más calurosas.

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Además, el clima otoñal permite que las hojas se desarrollen con mayor ternura y mejor calidad. Por eso, esta época es una de las más recomendadas para intentar cultivar rúcula tanto en macetas como en el jardín, logrando una cosecha más sabrosa y duradera.

cultivo de rúcula
Generalmente se consume cruda, por lo que no pierde ninguna de sus propiedades al cocinarla.

Generalmente se consume cruda, por lo que no pierde ninguna de sus propiedades al cocinarla.

Cuál es la temperatura ideal para el crecimiento de hojas más suaves

  • La rúcula es uno de los alimentos que responde directamente a las condiciones climáticas. Según Gardeners World, cuando se cultiva en temperaturas elevadas, tiende a espigarse rápidamente, lo que provoca hojas más duras y un sabor mucho más intenso y picante.
  • En cambio, durante marzo y abril, el descenso de temperatura ralentiza ese proceso. Esto permite que la planta concentre su energía en el desarrollo de hojas más tiernas, con un equilibrio ideal entre frescura y sabor.

Este crecimiento más controlado también facilita el manejo del cultivo, ya que la planta se mantiene productiva durante más tiempo antes de florecer, extendiendo el período de cosecha.

cultivo de rúcula
La rúcula, en otoño, necesita un suelo húmedo pero bien drenado.

La rúcula, en otoño, necesita un suelo húmedo pero bien drenado.

Por qué el lugar de cultivo no afecta a la rúcula

Otra ventaja de sembrar rúcula en esta época es su versatilidad. Puede cultivarse fácilmente tanto en macetas como directamente en el suelo del jardín, adaptándose a distintos espacios sin complicaciones.

  • En macetas, solo se necesita un recipiente con buen drenaje, sustrato liviano y riegos regulares sin encharcar.
  • En el jardín, basta con un suelo suelto y algo de luz solar para obtener buenos resultados.

Gracias a su rápido crecimiento y bajo mantenimiento, la rúcula se convierte en una opción ideal para disfrutarla en cantidad y así aprovechar mejor los espacios disponibles en casa.

cultivo de rúcula

Cultivar rúcula en la víspera del otoño es una decisión estratégica que mejora notablemente su sabor y calidad. Aprovechar este clima, permite obtener hojas más suaves, menos amargas y con mejor textura, tanto en maceta como en jardín.

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