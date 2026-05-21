Fin del misterio: cuál es el tiempo exacto que debes ventilar tu casa durante el otoño, según expertos

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas mantienen puertas y ventanas cerradas durante gran parte del día para conservar el calor dentro del hogar. Sin embargo, especialistas advierten que esa práctica puede provocar la acumulación de dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes invisibles que afectan la calidad del aire en ambientes cerrados durante mucho tiempo.

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La ventilación adecuada de los ambientes y el control de las instalaciones son, entre otras, algunas de las medidas preventivas.

La ventilación adecuada de los ambientes y el control de las instalaciones son, entre otras, algunas de las medidas preventivas.

La ventilación adecuada no implica dejar las ventanas abiertas durante horas ni enfriar completamente los ambientes. Los expertos sostienen que alcanza con abrir puertas y ventanas entre 10 y 15 minutos para permitir la circulación del aire y disminuir la concentración de gases acumulados dentro de la vivienda. Además, aconsejan realizarlo en los momentos más templados del día para evitar una pérdida excesiva de temperatura en el interior.

El dióxido de carbono puede acumularse en ambientes cerrados

El dióxido de carbono se produce de manera constante dentro del hogar a través de la respiración, la cocina y distintos artefactos que funcionan a gas. Cuando no existe ventilación suficiente, ese gas comienza a concentrarse en el ambiente y puede provocar molestias como cansancio, dolor de cabeza, sensación de pesadez o falta de concentración.

Aunque el CO2 no se percibe a simple vista ni tiene olor, una acumulación elevada puede afectar el bienestar general, especialmente en espacios pequeños o con muchas personas.

La ventilación también ayuda a evitar humedad y moho

Otro de los problemas frecuentes durante el invierno aparece con la humedad acumulada. El vapor generado por duchas calientes, calefacción, cocina o secado de ropa dentro de casa favorece la aparición de hongos y moho en paredes, techos y ventanas cuando el aire no circula correctamente.

ventilación del hogar en invierno Es recomendable abrir varias ventanas al mismo tiempo para crear circulación de aire cruzada. WEB

Estos microorganismos pueden afectar la salud respiratoria y agravar cuadros de alergias, asma o irritación en personas sensibles. Renovar el aire diariamente ayuda a disminuir la humedad y prevenir esas condiciones.

Mejora la calidad del aire dentro de la vivienda

La ventilación no solo elimina dióxido de carbono. También permite reducir otros contaminantes presentes en interiores, como compuestos orgánicos volátiles liberados por productos de limpieza, pinturas, aerosoles, muebles o ambientadores.

Mantener el aire renovado contribuye a crear ambientes más saludables y confortables, especialmente durante épocas donde las personas pasan más tiempo dentro de casa.

Limpieza y ventilación en casa

Un hábito simple que impacta en el bienestar

Especialistas remarcan que un ambiente correctamente ventilado favorece la concentración, mejora la sensación de frescura y disminuye el agotamiento asociado al aire cargado. Por eso, incluso en jornadas de mucho frío, recomiendan incorporar pequeñas rutinas de ventilación diaria para mantener una mejor calidad de vida dentro del hogar.