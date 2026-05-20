No gastes de más durante el invierno: 3 recomendaciones de expertos para calentar tu casa en 2026

Con la llegada del frío y el invierno en Argentina vuelve una preocupación que se repite cada invierno: cómo calefaccionar la casa sin que las boletas de luz y gas se disparen. Las bajas temperaturas obligan a buscar soluciones prácticas para conservar el calor puertas adentro, especialmente en un contexto donde cada consumo extra impacta en el bolsillo.

Por Redacción Por Las Redes

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Frente a eso, cada vez más hogares apelan a pequeños cambios y accesorios económicos que ayudan a pasar los días helados sin depender todo el tiempo de estufas o calefactores.

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Entre las alternativas que más crecieron en los últimos meses aparecen las cortinas térmicas, una opción sencilla que promete mejorar el aislamiento de la vivienda y mantener la temperatura interior durante más tiempo. Se consiguen en distintos tamaños, colores y telas, y muchas incluyen capas especiales que reducen la pérdida de calor a través de las ventanas, uno de los principales puntos por donde se filtra el frío en invierno.

El interés por este tipo de cortinas aumentó en distintas provincias argentinas donde las temperaturas empiezan a bajar con fuerza durante el otoño. Su instalación no requiere reformas ni herramientas complejas y puede realizarse en pocos minutos. Además de conservar el calor durante la noche, también sirven en verano para bloquear el ingreso del sol y reducir el calentamiento de los ambientes.

Cuál es la mejor alternativa para calefaccionar la casa durante el invierno. Cuál es la mejor alternativa para calefaccionar la casa durante el invierno.

Los pequeños cambios que ayudan a gastar menos calefacción

Especialistas en consumo energético remarcan que el ahorro no depende de una única solución, sino de la suma de varios hábitos cotidianos. Cerrar las cortinas apenas cae el sol ayuda a conservar el calor acumulado durante el día y evita que el frío que entra por los vidrios enfríe rápidamente los ambientes.

A eso se pueden sumar otras medidas económicas que marcan diferencia durante los meses más fríos:

- Colocar alfombras sobre pisos de cerámica o cemento.

- Sellar rendijas en puertas y ventanas.

- Mantener cerradas las habitaciones que no se usan.

- Revisar pérdidas de calor en techos o cañerías.

- Usar ropa de cama más abrigada, como mantas de polar o sábanas de franela.

En muchas casas argentinas también volvieron clásicos de otros inviernos, como las bolsas de agua caliente o los acolchados extra sobre la cama para reducir el uso nocturno de calefacción.

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Mantas eléctricas y calefactores pequeños, entre las opciones más buscadas

Cuando el frío se intensifica, algunos hogares recurren a dispositivos eléctricos de bajo consumo para calentar sectores puntuales sin prender toda la calefacción de la vivienda. Las mantas térmicas se volvieron una de las alternativas más elegidas porque consumen poca energía y permiten regular distintos niveles de temperatura.

También crecieron las ventas de pequeños calefactores portátiles pensados para escritorios, dormitorios o livings chicos. Estos aparatos permiten calefaccionar espacios reducidos durante pocas horas y evitar un gasto mayor en toda la casa.