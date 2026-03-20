Las historias detrás de Conciencia, la ONG que ya acompañó a dos millones de chicos en el país

“Salté del banco y emprendí”, resume Silvana Vives, presidenta nacional de la Asociación Conciencia , al repasar un recorrido profesional que comenzó en el mundo financiero y terminó en el territorio educativo. “Soy licenciada en Administración de Empresas, tengo un posgrado en Finanzas y trabajé en el mercado financiero casi toda mi carrera. Después, en un momento, salté del banco y emprendí, tengo una empresa de eventos”, cuenta.

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Su llegada a la organización no fue planificada. “O riginalmente llegué a Conciencia como proveedora. Lo que me pasó fue que me enamoré y que de proveedora me asocié”, recuerda.

Hoy lidera una organización de la sociedad civil con más de cuatro décadas de historia . Voluntarios en toda Argentina trabajan para fortalecer trayectorias cívicas, educativas y laborales mediante el fomento de habilidades que permitan a los más jóvenes desarrollarse plenamente y contribuir a una sociedad más democrática e inclusiva. Así, los voluntarios trabajan ayudando a jóvenes en la terminalidad educativa, en formación e intermediación laboral y emprendedurismo y en accedo de derechos de niños que viven en la ruralidad, entre otras acciones.

Conciencia tiene cuarenta y tres años, es que surgió a partir del regreso a la democracia. En sus inicios, fue un espacio impulsado por mujeres para fortalecer la participación política femenina . “Las primeras socias se dedicaban a formar mujeres para que se animen a entrar en la política y hacían talleres de voto”, señala Vives.

Con el tiempo, el enfoque se amplió. “Siguiendo el derrotero de la economía argentina, las socias empezaron a pensar cuánto podían formar cívicamente a las personas si tienen necesidades básicas que no están cubiertas, entonces viramos a educación con un concepto más amplio”, describe.

La ONG Conciencia está presente en toda Argentina: voluntarios trabajan con jóvenes en terminalidad educativa, construcción de ciudadanía y emprendedurismo, entre otras acciones. Foto: Gentileza

Hoy, la organización trabaja sobre seis ejes: terminalidad educativa, emprendedurismo, inserción laboral, participación ciudadana, fortalecimiento de organizaciones de base y acceso a derechos en la ruralidad. “Parecen re-difíciles, pero están todas enfocadas en generar un vínculo territorial con los chicos para acompañarlos en sus trayectorias de vida”, explica Vives. El objetivo, sintetiza, es “darles herramientas para que puedan elegir su proyecto de vida”.

El alcance es masivo y los resultados se plasman en vidas que logran cambios radicales. “El año pasado pasaron por programas nuestros 100.000 chicos en 21 provincias”, destaca. Y suma una cifra aún más contundente: “Después de un relevamiento descubrimos que pasaron por programas nuestros dos millones de chicos”.

Alianzas para ayudar a los jóvenes

Tan enorme tarea requiere estructura y sostén, sin dudas, y lo hace en gran medida, con articulación público-privada. “Casi todo el financiamiento de nuestros programas es privado”, detalla. En total, trabajan con unos 70 aliados empresariales y despliegan acciones en 290 localidades del país.

En Mendoza, donde la organización tiene presencia desde hace 25 años, el trabajo adquiere una dimensión particular. “Las sedes son la pata local de Conciencia nacional, traen el termómetro de la necesidad educativa de la provincia y gestionan las implementaciones”, explica. Además, cumplen un rol clave en el vínculo con gobiernos, empresas y actores sociales.

En esta ocasión, Vives llegó a Mendoza invitada por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE. El área presentó este miércoles el Plan Estratégico 2024-2034 Alianzas por la Educación de Mendoza. Esta acción, según detalla el gobierno escolar, busca transformar la educación y se enfoca en alianzas con empresas y organizaciones sociales para fortalecer el capital humano, recursos económicos, infraestructura, tecnología y participación ciudadana.

“Fuimos invitados a un encuentro del Ministerio de Educación de Mendoza para explicar la estrategia educativa de la provincia junto a empresas y organizaciones”, cuenta Vives.

De beneficiarias a líderes

Una de las características distintivas es que muchas de las líderes actuales surgieron de los propios programas. Es el caso de Guadalupe Gómez Calle, hoy referente local. “Yo tuve la dicha de llegar a un hogar donde se ocuparon de mi formación y todo ese agradecimiento lo vuelco voluntariamente en liderar la organización, hacerla crecer y que pase a las siguientes generaciones”, afirma.

El voluntariado, subraya, es parte central del modelo. “Es una forma de participar activamente en un programa. Como joven, también ayudar a otro joven que necesita algo. Normalmente, tenés que haber transitado algún programa”, explica.

Por su parte, Vives apunta: “Conciencia está en todos lados y lo que hace es despertar la chispa del proyecto en los chicos”.

En la provincia, actualmente alcanzan a unos 2.500 estudiantes a través de distintos programas. Uno de ellos es “Uniendo Metas”, de Naciones Unidas, que propone que los chicos simulen ser diplomáticos de algún país.

De Misiones al Balseiro

Otra historia que condensa el impacto de la organización es la de Cristina Weber, bioquímica, becaria doctoral del Conicet y docente universitaria en Mendoza. Su recorrido comenzó muy lejos: en Colonia Aurora, Misiones.

“Vengo de una familia muy humilde del interior de Misiones, yo soy misionera, tengo ocho hermanos, de los cuales yo soy la primera en alcanzar el nivel secundario y universitario”, comenzó su relató. “Mi papá no sabe leer ni escribir, no tiene un celular. Yo no lo puedo llamar a él a preguntar cómo está”, cuenta sin poder evitar la emoción

El quiebre en su historia llegó en la secundaria. “Asociación Conciencia llegó cuando inicié la secundaria. Nos entrevistaron y me dieron una beca. No solo una ayuda económica, sino también una tutora”, recuerda. Ese acompañamiento fue decisivo: “Me acompañó durante todos esos seis años y fue la persona que me llevó a Posadas, me inscribió en la universidad y pude empezar a estudiar”.

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La organización estuvo presente en cada paso: “Estuvieron hasta el día en que me recibí”, dice, emocionada. Obtuvo la medalla de oro de la Universidad Nacional de Misiones.

Su camino la llevó luego al Instituto Balseiro y, finalmente, a Mendoza, donde hoy investiga enfermedades neurodegenerativas. Pero no perdió el vínculo con la organización que marcó su trayectoria.

Las iniciativas de la organización en Mendoza

Para Vives, historias como la de Cristina son el corazón del trabajo. “Pensamos que no hay argentinos descartables. El problema es que hay muchos argentinos que no tienen las oportunidades”, sostiene.

“Los chicos aprenden a investigar, hacer discursos, hablar en público, negociar y respetarse”, explica Gómez Calle. El foco está en habilidades como liderazgo, oratoria y valores democráticos.

Además, desarrollan iniciativas de educación financiera junto a empresas y programas de fortalecimiento comunitario. Todo con una lógica de trabajo articulado.

El vínculo con el sistema educativo también incluye formación docente. “Trabajamos en capacitaciones sobre las habilidades que enseña el modelo. A través de los docentes llegamos a los chicos”, explica. Incluso lograron que esas capacitaciones otorguen puntaje oficial, una clave para incentivar la participación.

En el fondo, el enfoque es siempre el mismo: acompañar procesos. “Cuando yo te digo que acompañamos trayectorias, es con el fin de que ese chico pueda aprender a organizarse, a superar obstáculos, a sostener el esfuerzo”, describe Vives. Y concluye: “A medida que aprende esas habilidades, empieza a construir su propio proyecto de vida”.