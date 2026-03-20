Mendoza se integra a los sistemas balísticos de la Nación: firmó la ministra de Seguridad de Javier Milei

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , visitó Mendoza este viernes para firmar con su par provincial, Mercedes Rus , un convenio de integración de datos en el sistema de identificación balística. El acto se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia y contó con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado.

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“El convenio permitirá la interoperabilidad entre las bases de datos del recientemente inaugurado Laboratorio de Identificación Balística de Mendoza y las de la Policía Federal ”, afirmó Rus.

Ambos laboratorios —únicos en el país con estas capacidades— podrán intercambiar información en tiempo real, agilizando las investigaciones y fortaleciendo la coordinación entre Nación y Provincia.

La ministra provincial destacó que esta conectividad también facilitará la vinculación con Chile y otros países de la región. “Cerca de 80 naciones cuentan con el sistema de identificación balística que ha adquirido Mendoza, lo que fortalece la seguridad en todo el territorio provincial”, subrayó.

Previo a la firma del convenio, las autoridades mantuvieron un encuentro en la sede del Ministerio Público Fiscal Federal con María Gloria André , jefa de los fiscales del distrito Cuyo.

Durante la reunión, abordaron estrategias para el tratamiento de delitos de competencia federal, como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el lavado de activos.

Tecnología al servicio de la seguridad

El acuerdo integra los sistemas de identificación balística IBIS y SAIB. El IBIS, único en Mendoza, permite registrar y comparar evidencias, vincular armas utilizadas en distintos delitos y reconstruir circuitos criminales con rapidez.

El SAIB, administrado por la Policía Federal, funciona como base nacional y conecta información de todas las jurisdicciones, además de redes internacionales como Interpol.

“La interoperabilidad entre ambos sistemas permitirá que las evidencias recolectadas en Mendoza puedan cotejarse al instante con datos nacionales e internacionales, acelerando el esclarecimiento de delitos con armas de fuego”, destacó Rus. Esto mejora la trazabilidad de las armas y fortalece la investigación tanto a nivel provincial como nacional.

Mendoza con proyección internacional

“Mendoza es la primera y única provincia del país que cuenta con un laboratorio de este tipo en manos de su policía. Esto nos permite combatir de manera más eficaz tanto el mercado ilegal como el legítimo de armas de fuego y todos los delitos vinculados a ellas, desde homicidios hasta robos”, señaló la ministra.

El laboratorio está conectado a Interpol, lo que permite articular con bases de datos internacionales. Además, Mendoza es la única jurisdicción que incorporó el sistema IBIS en su fuerza policial, consolidándose como líder en la aplicación de tecnología a la investigación criminal, con un modelo de gestión basado en innovación y eficiencia