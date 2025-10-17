Festival Insurgente: entradas disponibles para la fusión de potencias urbanas que llega a Mendoza

El Festival Insurgente llega a Mendoza y reunirá en un mismo escenario a la española Mala Rodríguez , Sara Hebe y Faauna , en una jornada que promete ritmo, baile y fusión de géneros, desde hip hop hasta cumbia digital con reminiscencias electrónicas. Una oportunidad única para disfrutar en vivo de tres referentes de la música urbana y alternativa, con shows llenos de energía.

La cita es el domingo 2 de noviembre a partir de las 17 h , en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre s/n y Godoy Cruz, Guaymallén). El evento es apto para todo público (menores de 12 años no abonan entrada) y contará con estacionamiento gratuito . Las entradas se encuentran a la venta en www.ticketone.ar .

María Rodríguez , conocida artísticamente como Mala Rodríguez , es una de las voces más influyentes del rap en español. Su debut profesional como La Mala llegó a fines de los 90 con las maquetas “Toma la traca” y “A jierro”, antes de lanzar en el 2000 su primer álbum, "Lujo Ibérico", que la consagró como referente femenina en un mundo dominado por hombres.

Reconocida mundialmente por su estilo único, la fuerza de sus letras y su intensidad en el escenario, La Mala Rodríguez se consolidó como una de las artistas más respetadas del hip hop. Su música ha trascendido fronteras llegando a Estados Unidos, Puerto Rico y toda Latinoamérica; y ha colaborado con figuras como Nelly Furtado, Julieta Venegas, Calle 13, Lola Índigo y Romeo Santos .

Su trayectoria incluye seis discos de estudio —entre ellos "Alevosía" (2003), "Malamarismo" (2007), "Dirty Bailarina" (2010), "Bruja" (2013) y "Mala" (2020)— y múltiples reconocimientos, entre ellos dos Grammy Latinos y el Premio Nacional de las Músicas Actuales . En 2024 presentó su nuevo trabajo, "Un Mundo Raro".

la-mala-rodrguez La Mala Rodríguez

Nacida en Trelew (Chubut), Sara Hebe es una de las artistas más potentes e irreverentes de la música argentina. Su estilo fusiona rap, cumbia, punk y electrónica, con letras que abordan lo social, lo político y lo personal.

Desde su debut en 2009 con "La Hija del Loco", Sara Hebe construyó un camino independiente y desafiante con discos como "Puentera" (2012), "Colectivo Vacío" (2015), "Politicalpari" (2019) y "Sucia Estrella" (2022). Sus shows, explosivos y cargados de energía, la llevaron a escenarios como Lollapalooza, Cosquín Rock y Rock al Parque (Colombia), además de giras por Europa que confirmaron su proyección internacional.

Con un estilo incendiario y una performance que combina baile urbano y actitud punk, Sara Hebe se consolidó como una de las voces más relevantes de la escena alternativa latinoamericana.

sara-hebe Sara Hebe

Faauna

Nacido en Mendoza, el grupo es pionero de la cumbia digital y uno de los proyectos más influyentes en la fusión de ritmos latinoamericanos con sonidos urbanos. Fundado en 2004 por Cristian Del Negro y Federico Rodríguez, se destacó por combinar cumbia, drum and bass y electrónica, alcanzando repercusión internacional con su primer álbum "La Manita de Fauna" (ZZK Records, 2008). A lo largo de más de 20 años, editó varios discos y singles, y participó en festivales como Coachella (EE.UU.), Roskilde (Dinamarca), Vive Latino (México) y Creamfields (Argentina).

En 2023 se incorporó el músico y rapero mendocino DONTURCO, sumando nuevas líricas y energía en vivo, lo que potenció el sonido y abrió una nueva etapa del proyecto. Con un show vibrante que recorre desde la cumbia psicodélica hasta el techno y el trance, sin perder sus raíces barriales, Faauna continúa consolidándose como un nombre clave en la cultura del baile y la experimentación sonora de América Latina.

faauna Faauna

Festival Insurgente en Mendoza

Mala Rodríguez, Sara Hebe y Faauna juntos en un encuentro épico

Domingo 2 de noviembre, puerta 17h

Espacio Cultural Julio Le Parc

¡Anticipadas en venta!

www.ticketone.ar

Preventa 1 Agotada