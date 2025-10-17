Un destino de expertos: Grupo Huentala y Otto Kunz de Perú, juntos en una experiencia única en Mendoza

Grupo Huentala reafirmó su liderazgo como destino de experiencias en Mendoza al recibir a los ganadores del concurso gastronómico “Destino de Expertos: Experiencia Maridaje”, desarrollado en el marco de una alianza de co-branding entre Huentala Wines y Otto Kunz , reconocida marca peruana premium de embutidos, hamburguesas y cortes de cerdo.

Durante tres días, los invitados disfrutaron de una propuesta diseñada para conectar la gastronomía argentina , el vino y la hospitalidad mendocina .

La experiencia combinó clases de cocina, degustaciones y maridajes en distintos espacios de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, y en la bodega Huentala Wines , en Gualtallary, Valle de Uco. Cada actividad fue concebida para reflejar el espíritu del Grupo: integrar arte, sabor y paisaje en torno al vino.

El recorrido comenzó el lunes 13 de octubre con una cálida bienvenida en la Bodega Urbana de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, donde los visitantes brindaron con una copa de espumante Sombrero Extra Brut Rosé de Pinot Noir de Huentala Wines.

Luego disfrutaron de un almuerzo en La Cabrera, con maridajes de Huentala Zonos Malbec y Sombrero Sauvignon Blanc .

Por la tarde, el chef ejecutivo Juan Calós dictó una clase de Locro Argentino, y la jornada culminó con una cena en La Tavolata Ristorante, donde los comensales degustaron sus propias preparaciones junto a los vinos Gran Sombrero Chardonnay y Gran Sombrero Cabernet Franc.

El martes 14, la jornada giró en torno al asado argentino, con una clase de parrilla dirigida por el gerente de La Cabrera Mendoza, Welkin Prieto.

El almuerzo tuvo lugar en Jacarandá Garden Bar, con un tapeo de lo preparado en la actividad anterior, sumándole una tabla de quesos y fiambres y platitos para compartir, maridados con Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend, Huentala La Isabel Estate Chardonnay Barrel Fermented, Malbec y Cabernet Franc.

La jornada concluyó nuevamente en La Tavolata Ristorante Ítalo Argentino, con un menú especial de la casa.

El viaje finalizó el miércoles 15 de octubre con una visita a Huentala Wines, en Gualtallary, Valle de Uco, donde los invitados participaron de una clase de empanadas criollas junto a la chef Gabriela Battistini.

Luego recorrieron los viñedos y la bodega, y disfrutaron de un almuerzo en Rastro by Huentala Wines, maridado con los vinos de la colección Huentala Blocks Edition Boreal y Austral.

El cierre fue con un cóctel de despedida en la ciudad de Mendoza.

A través de esta experiencia, Grupo Huentala volvió a demostrar su compromiso con la creación de vivencias memorables, que combinan el vino, la gastronomía y la cultura en escenarios únicos.

Empresas, instituciones y grupos interesados en vivir experiencias corporativas o gastronómicas similares pueden contactarse con Grupo Huentala para diseñar propuestas a medida:

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; en el ámbito vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines, Rastro by Huentala Wines, La Cabrera – Casa de Carnes, La Tavolata – Ristorante Ítalo Argentino y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio.

En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes” —promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación—, y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras.

Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

Más info: www.grupohuentala.com.ar