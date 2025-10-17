Grupo Huentala en La Noche de los Chefs: gastronomía de lujo con propósito solidario

En su 22ª edición , trece referentes de la gastronomía local se unieron para cocinar con un mismo propósito: recaudar fondos para la renovación y modernización de la sede de AMEM , con el fin de mejorar la atención y rehabilitación de personas que conviven con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

El evento, realizado en el Auditorio Ángel Bustelo de la ciudad de Mendoza, reunió a empresarios, periodistas, representantes del sector de la salud y autoridades de gobierno, en una velada donde la alta cocina se puso al servicio de la solidaridad .

Grupo Huentala se sumó con una participación integral que reflejó su compromiso con las causas sociales. Huentala Wines acompañó con un stand de degustación de vinos durante la recepción, mientras que el Sheraton Mendoza Hotel estuvo presente a través de su chef ejecutivo, Martín Chacón , quien formó parte del equipo de cocineros invitados para la elaboración del menú solidario.

Además, el hotel colaboró ofreciendo sus instalaciones para los preparativos previos al evento.

En representación del Grupo y de la Fundación Huentala, asistieron a la cena Ronit Camsen , directora de ambas organizaciones, y Marcos Trionfi , gerente corporativo del Grupo, reafirmando el compromiso con las iniciativas que promueven la salud y el bienestar comunitario.

Los chefs que participaron de esta edición, además de Martín Chacón (Sheraton Mendoza Hotel), fueron: María Teresa Corradini de Barbera (Francesco Ristorante), Iván Azar (Casa Vigil), Vanina Chimeno (María Antonieta y Orégano), Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear y La VidA), Augusto García (Zonda), Matías Gutiérrez (Abrasado), Claudio Lucero (Isidris), Nacho Molina (Los Vientos), Lucas Olcese (Los Bocheros), Fede Pettit (Gula), Mauro Porfiri (Assemblage) y Juan Ventureyra (Riccitelli Wines).

Según se conoció, los chefs fueron divididos por sorteo en equipos y cada grupo elaboró un paso del menú de cuatro tiempos, creado con productos regionales y maridado con vinos de reconocidas bodegas.

La velada también incluyó una subasta de arte y la presentación especial del Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza, sumando arte y emoción a una causa que une a toda la comunidad.

“Lo importante es sumar y colaborar en todo lo que podamos. También es muy valioso reencontrarnos con todos los chefs, algo que no ocurre con frecuencia. Si bien estamos siempre en contacto, compartir la cocina y trabajar codo a codo es una experiencia que disfrutamos muchísimo, especialmente cuando se trata de una causa solidaria como esta”, expresó con emoción Martín Chacón, chef ejecutivo de Sheraton Mendoza Hotel.

La Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM) es una ONG sin fines de lucro que brinda un abordaje integral de rehabilitación física a pacientes con esclerosis múltiple en Mendoza.

También ofrece rehabilitación para personas con Parkinson, ACV, miopatías, secuelas de trauma encefálico y enfermedades reumatológicas discapacitantes.

La institución cuenta con un gabinete de hidroterapia, kinesioterapia y fonoaudiología altamente capacitado para desarrollar rehabilitación traumatológica, post trauma o post cirugía.

Más información sobre la labor de AMEM en www.amem.com.ar

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes.

Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; en el ámbito vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines, Rastro by Huentala Wines, La Cabrera – Casa de Carnes, La Tavolata – Ristorante Ítalo Argentino y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y el entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio.

En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes” —promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación—, y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras.

Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.