Fotos y sociales de la inauguración del nuevo hotel de Chacras de Coria: Casa Haydee

Casa Haydee no es un hotel convencional . Con pocas habitaciones y un diseño de interior cuidadosamente planeado, la propuesta busca hacer sentir al huésped como en casa. " Queremos darle el sentido de casa, esa cordialidad y atención exclusiva ", explica Claudia Avila. El establecimiento está emplazado en un amplio terreno, conservando gran parte de su estructura original y sumando nuevas habitaciones que mantienen el espíritu del lugar.

El diseño de interior fue clave en la identidad del hotel, y en esta tarea participó Belén Vartalitis, quien trabajó en conjunto con las dueñas para lograr un equilibrio entre sus gustos personales y la esencia del proyecto. "Cuando me junté con ellas me di cuenta de que no pretendían un hotel normal, sino un espacio con alma, donde el huésped se sienta realmente en una casa mendocina", contó la diseñadora.