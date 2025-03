Chacras de Coria: El edén gourmet mendocino Un destino de Mendoza fue elegido como el segundo lugar más hospitalario de Argentina

“Luján de Cuyo tiene el mayor porcentaje de camas. Está muy posicionado en la mente del enoturismo. Por las pequeñas posadas, esas casonas de familia, los Bread and Breakfast, etcétera. Es un concepto de alojamiento donde te acercas más al anfitrión: desde la calidez, de sentirse como en casa y eso hace que la experiencia sea siempre positiva”, destaca la especialista.

Además, destacó que la gente busca es ese contacto con lo local y poder compartir la cultura de primera mano, algo que no suele encontrarse en una cadena de hoteles. "Este concepto que desarrolló Chacras de Coria logra ese objetivo. Es una zona que ha crecido en oferta gastronómica y cultural. Tiene mucha arte en la zona. Los artistas se animaron a abrir sus puertas", acota Paggi.

"Hace 25 años que estoy en Mendoza y las pequeñas posadas y alojamientos los trabajamos en Chacras de Coria antes de los hoteles y alojamientos fuera de la ciudad. Desde lo urbanístico, Chacras de Coria tiene un concepto super interesante. No nos olvidemos fue la villa de verano para los mendocinos. El turista de ciudad busca estos espacios, pueblitos que ofrecen esto", agrega.

El concepto de Chacras: el “lujo silencioso”

Paggi asegura que, en un segmento determinado dentro del turismo del vino y el turismo extranjero, mucha gente busca lugares en las afueras de la ciudad, lo cual se diferencia del concepto clásico del hotel de 4 o 5 estrellas.

Es que el turismo en Mendoza no solo se trata de paisajes y vinos excepcionales, sino también de la experiencia que el visitante se lleva. Y Chacras de Coria, sería un claro ejemplo de ello, según Paggi, quien señala que la hospitalidad viene de la mano del concepto del “lujo silencioso”, que está, básicamente, en el poder de los detalles.

“Es pensar en el lujo no como algo ostentoso, sino como el disfrute de las cosas sencillas y el cuidado de los detalles. Tiene que ver con que alguien me reciba siempre con una sonrisa y se preocupe por mí, y quizás me reciba con ese vino que me gusta”, completa la licenciada en Turismo.

Argentina en el escenario mundial

A nivel global, el ranking ubicó a Argentina en el puesto 13 de los países más hospitalarios entre 35 seleccionados, siendo el segundo mejor posicionado de Sudamérica después de Brasil. En tanto, la provincia de Misiones fue reconocida entre las 10 regiones más acogedoras del mundo, lo que refuerza el posicionamiento del país en materia de hospitalidad.

