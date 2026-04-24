24 de abril de 2026 - 11:15

Atención odontológica, clínica y pediátrica gratis del 28 al 30 de abril

El próximo operativo de salud comunitaria en Ciudad será en el NIDO de Flores Oeste. Habrán controles, vacunación y atención para chicos y adultos.

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Esta vez el punto de atención será el NIDO del barrio Flores Oeste, con servicios gratuitos durante el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril.

La convocatoria llega después de las jornadas que ya se realizaron este mes en otros sectores de Capital, como La Favorita, el barrio Escorihuela y el barrio San Martín.

Ahora, el foco queda puesto solo en la última parada del cronograma de abril, que concentrará atención médica preventiva y controles en un barrio donde este tipo de operativos suelen resolver consultas que, por tiempo o por costo, muchas veces quedan postergadas.

Dónde será y cómo se entregarán los turnos

El operativo funcionará en el N.I.D.O., ubicado en calle Aldo Giordano s/n, en el barrio Flores Oeste, y la modalidad será por orden de llegada.

Según informó la Ciudad, la entrega de turnos comenzará desde las 8.30 de la mañana y se mantendrá hasta completar los cupos disponibles, por lo que conviene ir temprano, sobre todo si se busca una consulta muy demandada.

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Qué atención habrá del 28 al 30 de abril

La propuesta incluye varias prestaciones que apuntan a la prevención y al control básico de salud. Durante esas tres jornadas, los vecinos podrán acceder a:

  • Control de crecimiento y desarrollo para niños y niñas de 1 a 14 años.
  • Control clínico de rutina para personas que no sean pacientes crónicos.
  • Atención odontológica para chicos y adultos.
  • Vacunación según el Calendario Nacional Obligatorio.
  • Vacuna antigripal para grupos de riesgo.

Una familia puede acercarse por un control pediátrico, una revisión odontológica o una vacuna pendiente, sin tener que moverse entre distintos centros o esperar semanas para un turno básico.

El detalle que conviene mirar si pensabas ir por estudios ginecológicos

Hay un punto práctico que conviene tener claro antes de salir de casa. La atención de obstetricia no estará disponible los tres días, sino solamente martes y miércoles, es decir, el 28 y el 29 de abril.

En esas dos jornadas se realizarán tomas de muestras para Papanicolaou (PAP), test de VPH y también se ofrecerá consejería en salud sexual y reproductiva.

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