Atención odontológica, clínica y pediátrica gratis del 28 al 30 de abril

Cuando termina abril, muchas veces pasa lo mismo: aparecen controles pendientes, vacunas que quedaron para “la semana que viene” y consultas básicas que se siguen pateando. En ese contexto, la Ciudad de Mendoza ya tiene confirmada la próxima etapa de sus operativos de salud comunitaria.

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Esta vez el punto de atención será el NIDO del barrio Flores Oeste , con servicios gratuitos durante el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril .

La convocatoria llega después de las jornadas que ya se realizaron este mes en otros sectores de Capital, como La Favorita, el barrio Escorihuela y el barrio San Martín.

Ahora, el foco queda puesto solo en la última parada del cronograma de abril , que concentrará atención médica preventiva y controles en un barrio donde este tipo de operativos suelen resolver consultas que, por tiempo o por costo, muchas veces quedan postergadas.

El operativo funcionará en el N.I.D.O., ubicado en calle Aldo Giordano s/n, en el barrio Flores Oeste , y la modalidad será por orden de llegada .

Según informó la Ciudad, la entrega de turnos comenzará desde las 8.30 de la mañana y se mantendrá hasta completar los cupos disponibles, por lo que conviene ir temprano, sobre todo si se busca una consulta muy demandada.

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Qué atención habrá del 28 al 30 de abril

La propuesta incluye varias prestaciones que apuntan a la prevención y al control básico de salud. Durante esas tres jornadas, los vecinos podrán acceder a:

Control de crecimiento y desarrollo para niños y niñas de 1 a 14 años.

para niños y niñas de 1 a 14 años. Control clínico de rutina para personas que no sean pacientes crónicos.

para personas que no sean pacientes crónicos. Atención odontológica para chicos y adultos.

para chicos y adultos. Vacunación según el Calendario Nacional Obligatorio.

según el Calendario Nacional Obligatorio. Vacuna antigripal para grupos de riesgo.

Una familia puede acercarse por un control pediátrico, una revisión odontológica o una vacuna pendiente, sin tener que moverse entre distintos centros o esperar semanas para un turno básico.

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Hay un punto práctico que conviene tener claro antes de salir de casa. La atención de obstetricia no estará disponible los tres días, sino solamente martes y miércoles, es decir, el 28 y el 29 de abril.

En esas dos jornadas se realizarán tomas de muestras para Papanicolaou (PAP), test de VPH y también se ofrecerá consejería en salud sexual y reproductiva.