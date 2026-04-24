Temporada "altamente positiva" en el Parque Aconcagua: ingresaron más de 9.400 mulas

La temporada 2025–2026 en el Parque Provincial Aconcagua finalizó con resultados que "altamente positivos", según informó el Gobierno de Mendoza. El Programa de Bienestar Animal cerró su balance anual con un alto nivel de cumplimiento por parte de las empresas y un nuevo sistema de fiscalización que priorizó la salud de las mulas cargueras.

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Durante los meses de actividad, se registraron 9.434 ingresos de mulas . De ese total, los veterinarios rechazaron 362 viajes debido a problemas sanitarios o de aptitud física, lo que representa una baja tasa de rechazo y demuestra el compromiso preventivo de las prestadoras de servicios.

En total se registraron 9.434 ingresos en el Parque Aconcagua durante la temporada 25-26.

El veterinario y coordinador del programa, Lucas Sbriglio, destacó el beneficio del enfoque preventivo. “Se priorizó la detección temprana de lesiones y condiciones inadecuadas antes del ingreso al parque, evitando así situaciones de infracción y promoviendo la recuperación de los animales. Aquellos ejemplares que no cumplían con los estándares eran derivados a corrales hasta su recuperación, bajo seguimiento veterinario”, aseguró.

El operativo contó con un equipo de seis profesionales que realizaban controles diarios en corrales a partir de las 16 horas. La tecnología fue una importante aliada: cada animal fue identificado con un microchip , vinculado a un “ticket mula” digital que contenía datos del arriero responsable, el destino dentro del parque y los datos sanitarios. Cada arriero tenía permitido operar con un máximo de cinco animales cargueros, lo que facilitó el control y seguimiento.

parque aconcagua temporada Cada mula estaba indentificado con un microchip que contenía sus datos.

En los casos en que se detectaron irregularidades, el procedimiento incluyó el rechazo inmediato del animal, la elaboración de un informe técnico con registro fotográfico y audiovisual, y la notificación formal a la empresa, a su veterinario responsable y a las autoridades de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente. Para que el animal pudiera reingresar, era obligatorio contar con el alta médica emitida por el veterinario de la empresa.

Para garantizar que el esfuerzo físico no afectara a los animales, se aplicó un estricto sistema de descanso obligatorio controlado por sistema. Los tiempos de recuperación variaron según el recorrido: un día completo en Plaza de Mulas, dos días en Plaza Argentina y medio día en Confluencia. Estos períodos fueron verificados en cada ingreso mediante el sistema de control.

mulas parque aconcagua Cómo funciona el control de Bienestar Animal en el Parque Aconcagua.

Además, se realizaron auditorías a las 10 empresas que operaron en el parque, evaluando desde la infraestructura de los corrales hasta la disponibilidad de agua y alimento de calidad.

La actualización de la normativa fue un éxito

Según indicó el comunicado de prensa del Gobierno, este esquema de trabajo se enmarca en una actualización normativa, que fortaleció los estándares de control, incorporó nuevas exigencias técnicas y estableció un régimen de sanciones más riguroso.

Entre las principales medidas se destacan la obligatoriedad del microchip, la digitalización de libretas sanitarias, el registro permanente de salud y la exigencia de bases de datos compartidas por parte de las empresas.

Mulas parque aconcagua El Programa de Bienestar Animal se actualizó en la última temporada y culminó con balances muy positivos.

El programa se sostiene además sobre un enfoque de “Una Salud”, que reconoce la interdependencia entre la salud animal, humana y ambiental. En este sentido, el control también impacta en la seguridad de las expediciones y en la preservación del ecosistema de alta montaña.

El informe destaca que el uso de mulas sigue siendo el sistema logístico más eficiente y de menor impacto ambiental en la cordillera. Frente a los altos costos y la contaminación sonora o ambiental de helicópteros y drones, el transporte animal mantiene un equilibrio único entre funcionalidad y sostenibilidad.

La arriería, es una actividad arraigada en la historia de la cordillera, sigue siendo un componente esencial del funcionamiento del parque. Su integración con "estándares técnicos modernos y controles veterinarios permanentes permitió consolidar un modelo que combina conocimiento tradicional con prácticas responsables".

Las autoridades evaluaron que, al cierre de la temporada, los resultados "evidencian un sistema robusto, con altos niveles de cumplimiento, baja tasa de rechazo y una fuerte orientación preventiva".