Cómo ahorrar 85% del tiempo administrativo usando Inteligencia Artificial para organizar equipos de trabajo

En tiempos donde la Inteligencia Artificial (IA) es una actriz protagónica en el día a día y las rutinas de cualquier ser humano, la aplicación de esta herramienta pasa a ser clave en la organización; ya sea cotidiana, laboral o empresarial . Y es en esa sintonía que la aplicación de la IA en gestión de equipos de trabajo cobra un rol clave.

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Siguiendo esta premisa, la plataforma QuienVino - nacida en Mendoza y que ya es de referencia nacional en soluciones de Recursos Humanos- ha puesto en marcha un módulo de gestión de turnos inteligente. Se trata de una herramienta diseñada para terminar con la complejidad de la planificación manual en las empresas.

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El sello distintivo de este desarrollo es la integración de Inteligencia Artificial . A diferencia de una agenda tradicional , el sistema analiza variables operativas para proponer distribuciones de turnos óptimas , asegurando que cada puesto esté cubierto según la demanda de la empresa y evitando sobrecargas de trabajo.

“El crecimiento de una empresa suele traer aparejado un caos operativo en el manejo de horarios . Nuestra visión con este módulo es devolverle el control al líder de equipo , permitiendo que la tecnología haga el trabajo pesado de la planificación mientras ellos se enfocan en los resultados ”, explicaron desde el equipo de QuienVino .

Este módulo está pensado para empresas que operan con equipos en distintos horarios o con demanda variable, donde la organización de turnos es clave para el funcionamiento diario.

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En ese sentido, tiene un impacto especial en sectores como gastronomía y hotelería, retail, industria y fábricas, salud, logística y centros de atención al cliente. En general, cualquier empresa que necesite coordinar turnos rotativos o cobertura continua puede beneficiarse, ya que la forma en que se organizan los equipos influye directamente en la eficiencia operativa, los costos y la experiencia de trabajo.

Innovación al servicio de la eficiencia

La nueva funcionalidad de la app se destaca por una visualización clara (paneles intuitivos con indicadores de dotación en tiempo real), comunicación directa (notificaciones automáticas que llegan al celular del empleado, eliminando confusiones en los cambios de horario) y escalabilidad (Pensado para empresas que necesitan profesionalizar sus procesos sin sumar burocracia técnica).

“En términos de impacto, la planificación de turnos puede representar entre un 15% y un 20% del tiempo operativo mensual del responsable, y en la práctica, muchas empresas destinan entre 4 y 8 días por mes a armar y ajustar sus grillas” explicó la responsable de QuieVino, Patricia Soria.

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Con este tipo de herramientas, ese proceso puede reducirse a menos de una hora por planificación, logrando una disminución de hasta 85% en el tiempo administrativo asociado.

Además, una mejor organización de turnos permite reducir desajustes en la dotación, evitar sobrecostos por horas extra y mejorar la eficiencia operativa en más de 20%, impactando directamente en la productividad y en el funcionamiento general de la empresa.