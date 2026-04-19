Furor por las Frutinovelas, el fenómeno de Inteligencia Artificial que fascina y preocupa al mismo tiempo

Una banana despechada, una frutilla traicionera o un durazno que busca venganza son los protagonistas de un fenómeno que ha tomado a las redes sociales por asalto: las Frutinovelas . Estas microseries creadas íntegramente con inteligencia artificial tienen millones de vistas.

Investigan la aparición de imágenes creadas con IA de alumnas de un colegio religioso de Lavalle

Entre la eficiencia y el sentido: cómo la IA redefine el trabajo y desafía a empresas y talentos

El formato es simple y efectivo ya que son episodios de menos de un minuto con narrativa exagerada, intensos giros de trama y una estética deliberadamente rudimentaria.

Estas microseries son creadas íntegramente con inteligencia artificial y superan las 30 millones de vistas en las redes sociales.

Aunque hoy son furor, su concepto ya existía porque es una evolución de otro fenómeno similar protagonizado por gatos animados.

Herramientas de generación de imágenes, voces sintéticas y guiones automatizados permiten producir contenido en masa, con costos mínimos y una velocidad que sería imposible para un equipo humano tradicional. Y es justamente su producción de bajo costo y alto impacto viral lo que marca un punto de inflexión para la industria audiovisual a la par de voces de expertos que advierten sobre el sesgo de género y la violencia en sus contenidos.

Alta tecnología, baja creatividad

El auge de las frutinovelas no puede entenderse sin el rol de la IA generativa. Plataformas de texto a imagen, clonación de voz y edición automatizada permiten crear personajes, diálogos y escenas en cuestión de minutos.

Herramientas de creación audiovisual como Sora, Veo o Dream Machine permiten producir estos contenidos con una velocidad y un costo ínfimo en comparación con la industria tradicional.

El proceso técnico se apoya en tres ejes: modelos de difusión para animar personajes estáticos, algoritmos de sincronización labial y síntesis de voz para los diálogos.

Según especialistas, esta tecnología ha permitido comprimir la línea de producción, reduciendo lo que antes eran once pasos manuales a solo tres, lo que democratiza la creación de contenidos complejos para usuarios individuales.

El asunto es que esa democratización de la producción plantea un problema: la falta de control editorial.

En muchos casos, los guiones son generados a partir de prompts simples, lo que deja en evidencia patrones repetitivos y, en algunos casos, sesgos problemáticos. Roles estereotipados, dinámicas de poder simplificadas y conflictos exagerados son parte de la fórmula que maximiza la viralidad.

Sesgos y controversias

El éxito de las frutinovelas radica en su capacidad de ser ridículas y adictivas al mismo tiempo. Pero esa misma lógica puede generar un efecto menos evidente: naturalizar ciertos esquemas narrativos.

Expertos advierten que estos contenidos suelen replicar estereotipos de género y dinámicas de violencia que ya no serían permitidas en la televisión tradicional.

Los personajes femeninos son frecuentemente representados bajo roles de "celosas", "interesadas" o "traidoras", y asocian el deseo femenino a consecuencias negativas como el abandono o embarazos no deseados. Esta carga de prejuicios preocupa especialmente por su impacto en adolescentes, cuyo cerebro aún en desarrollo es más permeable a estos mensajes.

Este problema no es nuevo ya que las telenovelas hicieron lo mismo durante décadas, pero la diferencia es la escala y la velocidad. Hoy, miles de historias similares pueden producirse y consumirse en un solo día.

Para algunos, las frutinovelas son una evolución del contenido viral: rápido, absurdo y descartable, mientras que para otros son un ejemplo claro de cómo la IA puede moldear narrativas sin supervisión humana real.

“Bajo su apariencia cómica, estas historias reproducen patrones problemáticos, como hipersexualización, estereotipos y violencia”, asegura Isabel Valdés, periodista especializada en género en declaraciones a Cadena Ser.

Según Ana Lombardía, experta en salud y bienestar de la mujer en Womanizer: “Los miles y miles de reproducciones de estos contenidos tienen un impacto en nuestras creencias, en la percepción de las relaciones y en la narrativa de las parejas".

Su mayor preocupación es que la principal víctima de esta narrativa son las mujeres: "Los personajes femeninos de estas novelas son siempre jóvenes, esbeltas, atractivas y delgadas; la que no responde a esos patrones es siempre castigada por ello: se la abandona, se la recrimina y avergüenza”, destaca la especialista.

Laboratorio para la industria audiovisual

Más allá del debate ético, las frutinovelas funcionan como un laboratorio en tiempo real para el sector del entretenimiento. La industria observa con atención cómo el algoritmo valida historias mediante métricas de retención instantáneas.

Se estima que la IA generativa podría reducir los costos de producción hasta en un 30% en televisión y cine. Aunque por ahora no compiten con el contenido premium. Sin embargo, el gasto baja aún más para los creadores independientes. Según datos de Vivideo, producir video con IA en 2026 puede reducir costos hasta en 91%, pasando de alrededor de 4,500 dólares por minuto a cerca de 400. Además, procesos que antes tomaban días ahora se resuelven en minutos.

Personajes de las frutinovelas Los personajes de señora limón y banana negra son los más populares de la saga que inunda las redes sociales. Instagram

Claramente hay un negocio y no quedará sin explotar. El conferencista y consultor en inteligencia artificial Luis González y González afirma en una columna de opinión llamada “Frutinovelas: Cuando crear deja de ser caro (y empieza a ser negocio)” publicada en El Financiero, de México, que el contenido generado por IA “no es una moda. Es una infraestructura” y agrega: ”Hoy puedes generar ideas, producir, editar, versionar y distribuir contenido como un sistema continuo. Antes hacías una pieza y esperabas que funcionara. Hoy lanzas múltiples versiones, aprendes y ajustas. Pero aquí hay un matiz clave: el sistema no sustituye la idea, la potencia”.

OPINIÓN

No vives de ensalada… de frutas

Hombre rico y casado engaña a su esposa con una joven bella y sin recursos, ella queda embarazada y es abandonada a su suerte. Esta trama que hemos visto en cientos de telenovelas durante años, cambió de formato y realización, pero sigue viva como siempre, incluido su increíble poder de entretenimiento y su preocupante perpetuación de estereotipos.

Las frutinovelas parecen una parodia de esos viejos culebrones, pero al final funcionan también como un espejo incómodo de hacia dónde va el entretenimiento digital.

Su furor no solo genera debate por su contenido sino por su impacto: pasamos de discutir sobre la IA como motor de la automatización del trabajo a ser impulsora de narrativas sin supervisión humana.

Cuando una IA decide, aunque sea indirectamente, qué tipo de relato funciona mejor, lo que hace no es innovar, sino optimizar. Dicho de otro modo, repite lo que ya sabemos que engancha: drama, conflicto, estereotipos claros y resoluciones rápidas.

El problema es que, sin intervención de una persona consciente, esa repetición se convierte en amplificación de sesgos y aunque quizá no hay intención detrás, sí hay consecuencias.

Las frutinovelas son contenido barato, masivo y diseñado para retener atención, pero la verdadera cuestión es si vamos a seguir consumiéndolas como un simple entretenimiento o si vamos a empezar a exigir algo más que un algoritmo que cuenta historias.

La IA es una herramienta poderosa, pero si le delegamos la creatividad por completo lo que se pierde no es solo originalidad, sino también el criterio

Podés escuchar también sobre este tema en la columna "Conectados" de Aconcagua Radio