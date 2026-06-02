Google impulsa la transformación digital con IA y ofrecen 10.000 becas en Argentina

Con una trayectoria de 19 años en el país , Google reafirma su compromiso con el desarrollo local mediante el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) como motor de transformación social al anunciar 10.000 becas educativas en Argentina .

En el encuentro "Construyendo el futuro juntos", la compañía presentó un conjunto de iniciativas orientadas a democratizar el conocimiento técnico y potenciar el talento, en un contexto donde 2 de cada 3 argentinos ya utilizan IA, superando el promedio mundial.

“La velocidad con la que los argentinos han incorporado la IA plantea un escenario de oportunidad. Para nosotros esta tecnología es un superpoder capaz de potenciar las capacidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. Su adopción estratégica podría aportar más de 43 mil millones de dólares anuales a la economía, equivalentes al 6,7% del PBI argentino. Para aprovechar este potencial y fortalecer la competitividad, es clave priorizar la infraestructura, impulsar la innovación y continuar potenciando el talento local”, explicó Juan Vallejo , director general de Google Argentina.

Este martes Google anunció la entrega de 10.000 becas para Certificados de Carrera y el nuevo “Certificado Profesional de IA de Google” para cerrar la brecha de conocimiento y generar oportunidades de inclusión para todas las personas, de la mano de la tecnología. La distribución de estas becas estará a cargo de Fundación Compromiso , a través de su programa Potrero Digital, que promueve la inclusión socioeconómica mediante la capacitación en oficios digitales. Quienes deseen postularse deben inscribirse en el sitio de Crecé con Google .

El nuevo Certificado Profesional de IA Profesional , disponible en la plataforma Coursera, está diseñado para aprender a utilizar herramientas de IA generativa para aumentar la productividad en el trabajo, abarcando desde la creación de contenidos y análisis de datos, hasta la automatización de tareas diarias y el uso ético de esta tecnología.

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Este anuncio se suma a un total de 37.000 becas distribuidas en el país desde 2022. El 70% de los graduados ha reportado un impacto positivo en su carrera (nuevo empleo o ascenso) a los seis meses de certificarse.

La compañía también anunció a través de Google.org, su brazo filantrópico, 700.000 dólares en financiamiento distribuidos en cuatro ONG locales para equipar a educadores, estudiantes y organizaciones sin fines de lucro con habilidades críticas en IA, robótica y herramientas digitales.

Para fomentar el aprendizaje de la IA desde temprana edad, la Fundación Raspberry Pi en colaboración con la Fundación Sadosky implementará en la Argentina el programa “Experience AI”, una iniciativa cocreada junto a Google DeepMind que tiene como objetivo brindarle a educadores las herramientas y el plan de estudios necesarios para enseñar a jóvenes de entre 11 y 14 años sobre cómo funciona la IA.

Inteligencia Artificial para el bien social

La IA de Google tiene el compromiso de potenciar el conocimiento y resolver grandes desafíos de la sociedad, tanto a nivel global como en Argentina, mediante la creación de herramientas y tecnologías útiles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y la resiliencia ante eventos naturales:

Movilidad sustentable: en 2024, la Ciudad de Buenos Aires se incorporó al proyecto Green Light, una iniciativa global que utiliza IA y los datos de Google Maps para analizar el tránsito, optimizar la sincronización de los semáforos y ofrecer recomendaciones para reducir las esperas en los cruces, mejorando la movilidad urbana. Desde entonces, junto con el Gobierno de la Ciudad se optimizaron los semáforos de 20 intersecciones. A nivel global, los resultados iniciales demostraron una reducción potencial de hasta el 30% de la detención de los vehículos y el 10% de las emisiones de CO2.

Gestión de emergencias: Google combina en la Argentina el poder de Flood Hub, su plataforma pública de alertas de inundaciones, con Groundsource, una innovadora metodología de Google Research que utiliza la IA de Gemini para analizar años de noticias e información pública, logrando mapear con precisión histórica dónde y cuándo se acumuló el agua en las últimas décadas. Al alimentar a Flood Hub con esta gigantesca base de datos histórica, se resuelven los puntos ciegos de las inundaciones urbanas donde no existen sensores físicos. Flood Hub es capaz de predecir inundaciones urbanas repentinas con hasta 24 horas de anticipación.

Seguridad y alertas: en Google Maps se integraron funciones de protección avanzadas, como las alertas de incendios forestales basadas en imágenes satelitales.

YouTube se ha convertido en un motor cultural en el país, donde más de 30 millones de adultos argentinos mayores de 18 años consumen videos. Los canales locales superan los 6.5 millones de horas de contenido y más del 50% del tiempo de reproducción de los contenidos producidos por canales argentinos proviene del extranjero. Esto da cuenta de cómo el talento y la creatividad local no tienen límites y trascienden fronteras.

Infraestructura

Detrás de cada una de estas plataformas y soluciones existe un entramado tecnológico robusto que permite procesar la IA a gran escala. “Para poder desarrollar uno de los modelos de IA más potentes, necesitamos contar con la infraestructura física completa. Esto es lo que llamamos enfoque Full-Stack: la gran ventaja competitiva de contar con la cadena completa a través de cuatro eslabones fundamentales. Desde nuestra investigación de vanguardia y el diseño de nuestros propios chips, pasando por una infraestructura global y propia.

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En este sentido, la llegada de cables submarinos como Firmina y Tannat a la Argentina es una pieza clave de nuestra visión a largo plazo, optimizando la conectividad para todas las personas y empresas que usan nuestros productos y servicios en el país”, explicó Vallejo.

Tecnología acompañando al deporte

La IA de Google también se integró a la pasión deportiva tras el anuncio de Google Gemini como nuevo Sponsor Oficial Global de las Selecciones Argentinas, apoyando a los campeones del mundo en todas sus categorías y estando presente de forma exclusiva en la indumentaria oficial de entrenamiento.

Esta alianza lleva el poder de la IA a la cultura del fútbol, fusionando el rendimiento de élite con la tecnología más avanzada de Google. Así, Gemini se integrará estratégicamente en el flujo de trabajo del cuerpo técnico y, con miras al primer Mundial con IA generativa, el Buscador de Google y Gemini harán que las experiencias sean más accesibles e inmersivas para los fanáticos. Con Gemini, los hinchas podrán analizar jugadas y explorar datos estadísticos en profundidad, mientras que herramientas como Nano Banana y Lyria permitirán generar contenido visual y musical personalizado. Por su parte, el Buscador ofrecerá respuestas potenciadas por IA para seguir resultados en tiempo real y acceder a información técnica e histórica de los jugadores, brindando precisión y contexto a cada consulta de los fanáticos.