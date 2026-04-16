Nuevas cámaras de control de velocidad con inteligencia artificial: "Pueden ver si manejás con el celular"

El sistema de la empresa Acusensus escanea los vehículos mediante un algoritmo de inteligencia artificial y puede provocar la revocación inmediata de la licencia de conducir.

Estas cámaras de seguridad con inteligencia artificial son capaces de captar fácilmente la conducta del conductor.

Desde este lunes 13 de abril, las rutas de Inglaterra cuentan con una red de cámaras inteligentes con inteligencia artificial. Esta tecnología de vanguardia, implementada inicialmente por la policía de Sussex, permite inspeccionar el interior de los vehículos con precisión casi infalible para detectar conductores distraídos con el teléfono o personas sin cinturón de seguridad.

La vigilancia vial en el Reino Unido dio un salto tecnológico sin precedentes. El sistema, suministrado por la empresa especializada Acusensus, no funciona como un radar de velocidad convencional. Utiliza cámaras de ultra alta definición equipadas con un flash infrarrojo que captura imágenes nítidas a través del parabrisas de cualquier vehículo.

Esta capacidad técnica permite que el algoritmo de inteligencia artificial trabaje de forma ininterrumpida las 24 horas del día. No importa si hay niebla espesa, lluvia torrencial o un sol que ciegue la visión humana; la IA escanea instantáneamente cada imagen para identificar infracciones específicas que antes eran difíciles de procesar a gran escala.

image Tecnología infrarroja y vigilancia las 24 horas El foco de estas cámaras inteligentes está puesto en dos comportamientos críticos: el uso del teléfono móvil al volante y la falta del cinturón de seguridad. La jefa de policía de Sussex, Jo Shiner, explicó que esta medida responde a las quejas constantes de ciudadanos preocupados por la distracción de otros conductores. Según Shiner, la policía no puede estar en todas partes, por lo que la IA actúa como un complemento necesario para influir en un cambio cultural en las rutas.

Las estadísticas justifican la rigurosidad de la medida. En el último año, solo en Sussex se registraron 82 accidentes vinculados al uso del móvil y 214 lesiones por no llevar el cinturón. Ambos factores forman parte de las llamadas "Cinco Causas Fatales", los principales motivos de siniestros graves o mortales en el condado.