23 de abril de 2026 - 21:23

El nuevo filtro con IA que revoluciona Instagram con su estética vintage y "analógica": cómo usarlo

Esta herramienta viral utiliza inteligencia artificial para transformar selfies comunes en retratos profesionales con su estética analógica e iluminación de estudio en cuestión de segundos.

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El filtro de Instagram que es furor con su estética vintage 

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

La nostalgia por la fotografía de película ha encontrado un nuevo aliado en la tecnología moderna con la llegada de “Dirty Flash”, un filtro de Instagram que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

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Este efecto, impulsado por inteligencia artificial desarrollada por Meta, permite a los usuarios convertir imágenes cotidianas en piezas visualmente impactantes que evocan el estilo de las cámaras analógicas.

El funcionamiento técnico del filtro consiste en simular una iluminación de estudio, añadiendo un destello de flash intenso, aumentando el contraste y generando sombras marcadas. El resultado es una estética retro que destaca en historias y reels, redefiniendo la imagen para transportar al usuario a la época del revelado manual.

Una de las claves de su rápida viralización es que ofrece resultados profesionales con el mínimo esfuerzo. A diferencia de otras herramientas que requieren aplicaciones externas o conocimientos avanzados de edición, “Dirty Flash” se aplica con un solo toque directamente desde la interfaz de Instagram.

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Esta facilidad de uso ha provocado que miles de personas compartan comparaciones del “antes y después” no solo en Instagram, sino también en plataformas como X y Facebook.

Cómo usar el filtro “Dirty Flash” en Instagram

Para utilizar este efecto, el proceso es rápido y accesible para cualquier usuario:

  • Se debe subir o tomar una foto en las historias de Instagram.
  • Tocar el ícono de efectos (representado por un pincel con estrellas o tres estrellas) en el lateral derecho.
  • Buscar el nombre “Dirty Flash” entre las opciones disponibles.
  • Seleccionarlo y esperar a que la IA procese la transformación de forma automática.
Dirty Flash Instagram
Cómo usar el nuevo filtro de Instagram

Cómo usar el nuevo filtro de Instagram

El éxito de este filtro no es casualidad, sino que responde a una tendencia visual que privilegia el flash fuerte y la nostalgia visual sobre la nitidez perfecta de los filtros convencionales.

Con esta integración, Meta continúa su apuesta por acercar herramientas de fotografía profesional y uso creativo a cualquier persona con un teléfono móvil, transformando la manera en que se crea y comparte contenido digital.

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