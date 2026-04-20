Una mujer de 80 años habla todos los días con su hijo sin saber que murió y que ahora es una inteligencia artificial

La réplica no solo imita la voz del hombre, sino también sus gestos físicos, como inclinar la cabeza al hablar, para proteger la salud de una mujer de 80 años.

En China, una familia recurrió a la inteligencia artificial para generar una réplica digital de su único hijo, fallecido el año pasado en un accidente de tránsito. El objetivo es consolar a la madre, una mujer de más de 80 años y con una enfermedad cardíaca, quien mantiene conversaciones diarias con el clon sin saber que él ha muerto.

Tras el fallecimiento del hombre, su familia decidió no informarle a la madre de inmediato debido a su fragilidad física. Fue el hijo del fallecido quien contactó a Zhang Zewei, responsable de una empresa de inteligencia artificial, para buscar una salida tecnológica al dolor y proporcionar fotos, videos y grabaciones de audio del difunto.

image Un gemelo digital con hábitos humanos La tecnología actual permite crear un "gemelo" digital que conserva la apariencia y reproduce fielmente los hábitos de conversación del fallecido. Entre los detalles más sorprendentes, la IA imita incluso el modo particular que tenía el hombre de inclinar la cabeza hacia adelante mientras hablaba. Esto refuerza la ilusión de realidad para la madre, quien no sospecha del engaño.

Diariamente, la mujer recibe una llamada y conversa sobre temas cotidianos: El estado del clima en la ciudad donde supuestamente trabaja su hijo.

Recomendaciones maternas sobre alimentación y uso de ropa abrigada.

El estado de salud de los integrantes de la familia y planes a futuro. Cuando la madre le recuerda que debe comer bien, el clon asegura que seguirá sus consejos. Ante el pedido de que regrese a casa, la réplica justifica su ausencia por el trabajo: "Cuando haya ganado suficiente dinero, volveré a casa para rendirte mi homenaje", responde para mantener la mentira piadosa.

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