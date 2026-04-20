Muerte de Luis Brandoni: el sentido mensaje de Ricardo Darín y del mundo de la actuación

Darín y Brandoni compartieron pantalla en Mi cuñado, la tira que los instaló juntos en el imaginario popular. Cuando llegó la noticia del fallecimiento de Luis Brandoni , su mensaje en redes fue contundente: "Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto".

La muerte de Brandoni fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg , quien también fue uno de los primeros en hablar públicamente: "Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", escribió.

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años desató una cadena de mensajes de despedida por parte de los famosos. (2)

Rottemberg también informó que la despedida será en la Legislatura y que luego sus restos serán trasladados al Panteón de Actores .

A medida que se confirmaba la noticia, los mensajes se multiplicaron. Soledad Silveyra , con quien Brandoni compartía escenario en Quién es quién, obra que llenó salas hasta sus últimas semanas activas, escribió: "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura".

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años desató una cadena de mensajes de despedida por parte de los famosos. (4)

Graciela Borges fue igual de directa: "Tristeza infinita, bendiciones para tu alma, compañero." Y Marcelo De Bellis le puso nombre al dolor colectivo: "Jamás te irás, Luis. Eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de todos los mejores."

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años desató una cadena de mensajes de despedida por parte de los famosos. (1)

Diego Pérez, que trabajó junto a él, no ocultó el golpe: "Qué actor descomunal se pierde la escena nacional, estoy destrozado." Y el director Mario Segade pidió lo que el momento merecía: "De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes."

Entre todos los mensajes, el del productor Axel Kuschevatzky fue el más extenso. "Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años", escribió.

Kuschevatzky, que trabajó con él en cinco producciones, agregó algo que va más allá del elogio artístico: "Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo."

Y cerró con una frase que resume bien lo que se fue: "Como actor, no habrá otro Brandoni. Nadie podía parecerse a él. ¿Irreemplazable? Absolutamente."

De qué murió Luis Brandoni

Brandoni murió este lunes a causa de un hematoma provocado por una caída en su domicilio. Tenía 86 años y había pasado sus últimos días internado en la terapia intensiva del Sanatorio Güemes.