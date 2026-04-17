Entre la eficiencia y el sentido: cómo la IA redefine el trabajo y desafía a empresas y talentos

Durante décadas, el trabajo funcionó como una categoría relativamente estable: un espacio de producción, identidad y proyección personal. Hoy, ese esquema se reconfigura a la par de un cambio igual de profundo en el mundo empresarial. La irrupción de nuevas tecnologías (y en particular de la inteligencia artificial) no solo transforma tareas: redefine modelos de negocio, estructuras organizacionales y decisiones estratégicas.

La promesa de eficiencia atraviesa este proceso. Hacer más en menos tiempo, optimizar recursos, escalar soluciones. Para muchas empresas, especialmente en industrias basadas en el conocimiento, esta lógica no es opcional: es condición de competitividad. Sin embargo, empieza a emerger una pregunta menos evidente pero cada vez más urgente: ¿cómo se gestiona ese salto tecnológico sin perder de vista el capital humano que lo hace posible?

El debate no es abstracto. En Argentina, el caso de Lumilagro, que se volvió viral en X, puso en escena no solo el impacto de ciertas decisiones, sino también la importancia de cómo las empresas comunican y gestionan esos cambios. Más allá de la polémica puntual y la particular gestión comunicacional de este caso puntual, lo que quedó expuesto fue una sensibilidad creciente en torno al vínculo entre innovación, empleo y responsabilidad empresarial.

A nivel global, la discusión se intensificó con el anuncio de Oracle de eliminar entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo para redirigir inversión hacia inteligencia artificial. En términos estratégicos, la decisión responde a una lógica clara. Pero también plantea un desafío: cómo equilibrar la transformación tecnológica con la sostenibilidad de los equipos y las culturas organizacionales.

Pensar estos procesos en clave histórica permite descomprimir cierta ansiedad, pero también dimensionar su complejidad. Como señala Tomás Balmaceda, doctor en filosofía y referente en el análisis de la inteligencia artificial en Argentina: “El mundo del trabajo está en transformación, no sabemos bien cómo es el futuro”.

Las empresas no son ajenas a esa incertidumbre. De hecho, están en el centro de la escena: son quienes adoptan, implementan y escalan estas tecnologías. En ese sentido, la IA no es solo una herramienta técnica, sino una variable estratégica que redefine cómo se produce valor.

Balmaceda recupera antecedentes como la Revolución Industrial para poner en perspectiva el momento actual: “Son procesos muy difíciles y muy traumáticos. En Londres, que era como el Dubái de ese momento, hubo hambrunas en plena industrialización”. La historia, en este caso, funciona como advertencia: la transformación sin acompañamiento puede generar costos sociales significativos.

Pero también abre una oportunidad. “No tenemos por qué repetir la historia, tenemos la posibilidad de cambiarlo. La pregunta es cómo va a ser esa regulación”. Para el sector empresarial, esto implica no solo adaptarse a nuevas tecnologías, sino también participar activamente en la construcción de marcos más equilibrados.

En este punto, la eficiencia vuelve a aparecer como eje. “La IA apunta siempre a la eficiencia: hago más con menos. Ahora desde la filosofía podemos preguntarnos, ¿en todos los espacios tiene que haber eficiencia?”. La pregunta interpela directamente a la gestión: decidir dónde automatizar, dónde sostener lo humano y cómo articular ambos planos se vuelve una competencia clave.

Talento, formación y sostenibilidad organizacional

Uno de los desafíos más concretos para las empresas está en la gestión del talento. Si las tareas iniciales (tradicionalmente asociadas a perfiles junior) son las más susceptibles de automatización, ¿cómo se construyen las trayectorias profesionales dentro de las organizaciones?

“Todos los que hoy tenemos cierto nivel de seniority atravesamos un proceso. Empezamos con tareas básicas, fuimos aprendiendo, equivocándonos, creciendo”, explica Balmaceda. Ese recorrido no solo forma habilidades técnicas, sino también criterio, cultura de trabajo y capacidad de resolución.

La automatización de esas instancias abre una tensión estructural: se necesitan perfiles cada vez más complejos, pero se reducen los espacios donde se desarrollan. “Es una serpiente que se muerde la cola”, sintetiza.

Para las empresas, esto implica repensar sus estrategias de formación interna. Programas de capacitación, mentoring, aprendizaje en contexto y reconversión de roles dejan de ser iniciativas accesorias para convertirse en inversiones estratégicas. La sostenibilidad del negocio ya no depende únicamente de la adopción tecnológica, sino también de la capacidad de desarrollar y retener talento en este nuevo escenario.

En paralelo, el sistema educativo enfrenta un desafío complementario. Más que preparar para puestos específicos, debe formar perfiles capaces de adaptarse a entornos cambiantes, con pensamiento crítico, habilidades interdisciplinarias y comprensión ética de la tecnología.

Lejos de una dicotomía entre innovación y empleo, el escenario actual plantea una pregunta más compleja (y más productiva) para el ecosistema empresarial: cómo integrar tecnología y talento de manera sostenible. La inteligencia artificial redefine el trabajo, pero también ofrece la posibilidad de rediseñarlo. El desafío, en última instancia, no es solo tecnológico, sino profundamente estratégico y humano.