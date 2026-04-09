El dilema de la Inteligencia Artificial en Mendoza: mayor productividad, pero temor al reemplazo laboral

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser un desarrollo matemático aislado para transformarse en un agente funcional cuya existencia está validada por la forma en que la sociedad la integra en su vida cotidiana. Pese a esto, entre los mendocinos la percepción sobre esta tecnología muestra una profunda ambivalencia entre el optimismo económico y la incertidumbre laboral.

Según la psicología, las personas que trabajaron en oficios en los 70 alcanzaron una inteligencia hoy perdida

Los datos recolectados por la consultora Demokratia en los departamentos del Gran Mendoza , dirigida por Nicolás González Perejamo, son contundentes respecto a las expectativas de crecimiento. El 75,86% de los encuestados afirma que la IA permitirá a las empresas incrementar su productividad, mientras que un 63,05% cree que esto se traducirá en mayores ganancias.

El dato más revelador es que un 92,61% de los mendocinos considera que estas herramientas contribuirán a expandir las posibilidades de sus trabajos y profesiones actuales.

A pesar del entusiasmo por la eficiencia, el miedo al desplazamiento humano es una realidad latente. Según el informe, el 76,85% de los consultados cree que la IA provocará la desaparición de puestos de trabajo .

Esta preocupación no se limita a las tareas mecánicas o manuales (donde el temor alcanza al 69,95%), sino que se extiende a ámbitos tradicionalmente protegidos.

Un llamado urgente a la regulación

Ante este panorama de transformación impulsado por la intencionalidad humana de resolver problemas específicos, la sociedad mendocina reclama un marco legal. El estudio destaca que solo el 4,87% de la población sostiene que la IA debería desarrollarse sin controles.

Regulación de la IA Demokratia

El consenso sobre la intervención del Estado es casi total, aunque dividido en formas: un 47,51% exige una normativa integral que proteja los derechos de las personas, mientras que un 47,62% se inclina por una regulación parcial enfocada en aspectos específicos.

Estos resultados reflejan una demanda social clara: acompañar el avance tecnológico con reglas que garanticen que la innovación no se produzca a costa de los derechos ciudadanos.

Identificar contenido hecho con IA

En una actualidad repleta de contenidos con IA en las redes sociales, uno de los datos más alarmantes fue que el 71,63% de los mendocinos rara vez identifica publicaciones generadas con Inteligencia Artificial.

Identificar publicaciones con IA Demokratia

Otra de las polémicas es la distinción entre contenido real y producido por IA. En este segmento, el 57,11% se siente seguro de poder distinguir una imagen real de una generada por IA. Mientras que en los videos aumenta la confianza: casi el 84% se siente seguro de poder distinguir este tipo de contenidos.

En cuanto a la experiencia con el uso de IA, el 38,83% aseguró tener una vivencia satisfactoria, mientras que un 56,32% de los encuestados respondieron que su experiencia fue insatisfactoria.