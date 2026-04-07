7 de abril de 2026 - 16:15

La inteligencia artificial se mete en la gestión empresarial: claves de un encuentro para PYMES en Mendoza

Será mañana 8 de abril a las 12 en Chacras Park. La actividad es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través de un formulario online.

El evento dirigido a pymes será en el Auditorio de Chacras Park en Mendoza

El evento dirigido a pymes será en el Auditorio de Chacras Park en Mendoza

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Diario Los Andes
Los Andes | María Jesús Abril
Por María Jesús Abril

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta dentro de las empresas. En ese contexto, Mendoza será escenario de un encuentro orientado a pequeñas y medianas empresas que buscan adaptarse a un escenario donde la tecnología redefine los procesos de gestión.

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La actividad es organizada por CASE junto a Thomson Reuters y propone abrir una conversación clave: cómo incorporar inteligencia artificial en la operatoria diaria sin perder eficiencia ni competitividad.

El evento se realizará este miércoles 8 de abril, a las 12, en el Auditorio de Chacras Park, en Luján de Cuyo, y estará centrado en el impacto de estas tecnologías sobre los sistemas de gestión empresarial (ERP), especialmente en lo que refiere a automatización de tareas, optimización de recursos y mejora en la toma de decisiones.

Durante la jornada, se presentarán soluciones basadas en Bejerman ERP, con ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial permite reducir la carga operativa, minimizar errores humanos y generar información estratégica en tiempo real.

Lejos de los discursos abstractos, el foco estará puesto en aplicaciones prácticas que ya están siendo utilizadas por empresas para ganar eficiencia en contextos cada vez más exigentes.

El encuentro está dirigido a PYMES interesadas en actualizar sus procesos y comprender el alcance real de estas herramientas en su negocio cotidiano. La participación es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del formulario online.

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