El Polo TIC Mendoza fortalece su presencia en Europa con representación institucional en España

En un contexto donde la internacionalización se vuelve clave para el crecimiento del sector tecnológico, el Polo TIC Mendoza avanza en su estrategia de expansión y designó una representación institucional en España , con base en la ciudad de Valencia.

La iniciativa busca posicionar al ecosistema tecnológico mendocino en el mercado europeo, generar vínculos estratégicos y abrir nuevas oportunidades de cooperación entre empresas , instituciones y actores del sector.

A través del programa “Puente Tecnológico Mendoza–España”, la propuesta apunta a facilitar el acceso de las empresas locales a redes empresariales, espacios de intercambio y potenciales socios en Europa, acompañando sus primeros pasos en procesos de internacionalización.

Desde la institución destacaron que contar con una representación en territorio europeo permite fortalecer la presencia del sector en ámbitos estratégicos, al tiempo que reduce las barreras de entrada para aquellas empresas interesadas en expandirse hacia nuevos mercados. En este sentido, la iniciativa también busca fomentar el intercambio de conocimiento y la colaboración tecnológica entre ambos ecosistemas.

Para las empresas asociadas, esta representación implica no solo visibilidad institucional en Europa, sino también la posibilidad de acceder a eventos del sector, generar alianzas comerciales y vincularse con potenciales clientes y partners internacionales.

El rol de Brand Ambassador en España será ocupado por Juan Cruz Bobillo, licenciado en Administración y especialista en marketing, con trayectoria en acompañamiento a pymes en procesos de crecimiento y expansión. Desde esta posición, tendrá a su cargo la representación del Polo TIC Mendoza en el país europeo, así como la identificación de oportunidades de cooperación y el desarrollo de vínculos estratégicos.

Juan Cruz Bobillo, nuevo Brand Ambassador del Polo TIC en España

“Este rol tiene como propósito acompañar y representar al ecosistema tecnológico de Mendoza en España, generando puentes concretos que permitan a nuestras empresas explorar nuevas oportunidades de negocio y cooperación”, señaló Bobillo.

Con esta iniciativa, el Polo TIC Mendoza busca consolidar su proyección internacional y posicionar al sector tecnológico local como un actor cada vez más relevante en el escenario global.