Networking y profesionalización comercial: el eje del primer encuentro 2026 del Polo TIC Mendoza

El Polo TIC Mendoza puso en marcha su agenda 2026 con el primer encuentro de socios del año, una instancia que reunió a más de 50 participante s en torno a un doble objetivo: fortalecer los vínculos del ecosistema y aportar herramientas concretas para la gestión comercial de las empresas tecnológicas.

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El evento combinó un espacio de networking con un taller especializado titulado “¿Por qué hacer demos demasiado pronto puede estar arruinando tus ventas?”, a cargo de Fran Ávila, representante de Sandler Madrid. La propuesta se centró en abordar la venta como una metodología profesional, especialmente en un sector donde predominan perfiles técnicos.

Durante la apertura, Alberto Aguiló (vicepresidente) y Juan Cepparo (director ejecutivo) compartieron avances de la gestión institucional del Polo, entre los que se destacan la generación de nuevos convenios, fortalecimiento de la comunicación y la conformación de una comisión de IA para socios. Estas líneas de trabajo buscan consolidar el rol del Polo como articulador del ecosistema tecnológico local.

Los encuentros impulsados por el Polo TIC forman parte de una estrategia sostenida orientada a fortalecer la comunidad tecnológica de Mendoza. A través de una agenda que combina formación y networking, se busca generar instancias de intercambio entre empresas, profesionales y actores vinculados a la economía del conocimiento.

En este marco, la continuidad de estos espacios aparece como un factor relevante para acompañar el crecimiento del sector, promoviendo no solo la conexión entre actores, sino también la revisión de prácticas y la incorporación de nuevas herramientas de gestión.

Taller ¿Por qué hacer demos demasiado pronto puede estar arruinando tus ventas? Taller ¿Por qué hacer demos demasiado pronto puede estar arruinando tus ventas? Cortesía Polo TIC Mendoza

Pablo Ingrassia, referente de Aconcagua Software y socio del Polo, valoró la iniciativa en esa línea: destacó la importancia de contar con encuentros mensuales que integren instancias de formación y permitan a las empresas reflexionar sobre sus metodologías y avanzar en su profesionalización.

Ventas y networking en tecnología

El taller a cargo de Fran Ávila puso el foco en una problemática frecuente en casi cualquier industria: la tendencia a centrar los procesos de venta en demostraciones técnicas, dejando en segundo plano la comprensión del cliente.

Desde el enfoque de Sandler, la venta se entiende como un proceso estructurado donde el valor está en la información que el vendedor logra obtener. En ese sentido, se trabajó sobre la importancia de escuchar, identificar necesidades y comprender obstáculos antes de presentar una solución.

Ávila señaló que una de las principales dificultades en empresas tecnológicas radica en que los equipos, altamente especializados en lo técnico, suelen mantener las conversaciones en ese plano, sin avanzar hacia un vínculo más profundo con el cliente.

La propuesta del taller apuntó a revertir esa lógica, promoviendo una mirada más profesional de la gestión comercial: dejar la improvisación, abandonar el enfoque centrado exclusivamente en características y beneficios, y avanzar hacia un modelo basado en el diagnóstico y la construcción de relaciones.