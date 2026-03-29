Google Maps se transforma: mapas realistas, navegación en 3D y búsqueda con inteligencia artificial

Google Maps inició el despliegue de su actualización más importante en una década, transformando por completo la experiencia de manejo. El sistema ahora abandona la cartografía plana tradicional para ofrecer mapas en tres dimensiones, asistencia mediante inteligencia artificial conversacional y una guía visual ultra detallada para evitar errores en cruces complejos.
El lanzamiento de estas nuevas funciones se realizará de manera progresiva. La navegación inmersiva y el sistema Ask Mapsdebutarán inicialmente en Estados Unidos e India para luego extenderse al resto de los países. Esta actualización llegará a dispositivos con sistemas iOS y Android, y estará disponible en plataformas como Apple CarPlay y Android Auto.
En general, el calendario suele ser así:
Primera etapa (ya iniciada en 2026): pruebas en EE. UU. y ciudades seleccionadas de Europa.
Segunda etapa (meses siguientes): expansión a grandes capitales de Latinoamérica.
Si se repite el patrón de actualizaciones anteriores, las funciones principales podrían comenzar a verse en Argentina entre mediados y finales de 2026, aunque algunas herramientas más avanzadas (como la vista inmersiva o IA conversacional completa) pueden tardar unos meses más en activarse.
Esta evolución tecnológica plantea un debate sobre la atención al volante. Al ofrecer una mayor cantidad de información visual en pantalla, algunos expertos advierten sobre el riesgo de que el conductor se distraiga en lugar de concentrarse en la calle. Sin embargo, la tendencia marca un camino hacia sistemas cada vez más autónomos, capaces de tomar decisiones logísticas por el usuario. Es un paso previo a la integración total con los vehículos que se manejan solos.