29 de marzo de 2026 - 12:17

Google Maps se transforma: mapas realistas, navegación en 3D y búsqueda con inteligencia artificial

La aplicación integra el sistema de inteligencia artificial Gemini para permitir búsquedas complejas y estrena una vista tridimensonal que reconstruye el entorno urbano.

Google Maps sorprende con una mega actualización.

Google Maps sorprende con una mega actualización.

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Imagen Ilustrativa
Por Redacción

Google Maps inició el despliegue de su actualización más importante en una década, transformando por completo la experiencia de manejo. El sistema ahora abandona la cartografía plana tradicional para ofrecer mapas en tres dimensiones, asistencia mediante inteligencia artificial conversacional y una guía visual ultra detallada para evitar errores en cruces complejos.

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Estas son las nuevas funciones que tendrá Google Maps:

La plataforma busca mejorar la planificación de viajes, ofrecer información en tiempo real y facilitar la exploración de ciudades.

Estas son algunas de las novedades más destacadas que llegarían en 2026:

  • Búsqueda con inteligencia artificial conversacional: permitirá describir lo que buscás con frases naturales, como “cafés tranquilos para trabajar”, y la app sugerirá opciones más precisas.
  • Rutas predictivas según tus hábitos: Google Maps anticipará tus trayectos frecuentes y avisará sobre tráfico, cortes o demoras antes de que salgas.
  • Vista inmersiva mejorada en más ciudades: la función 3D con simulación del clima y la hora del día se expandirá para planificar recorridos con mayor realismo.
  • Recomendaciones personalizadas en tiempo real: la app sugerirá lugares cercanos según el contexto, como restaurantes si es hora de comer o estaciones de servicio si estás viajando.
  • Información ambiental ampliada: incluirá datos sobre calidad del aire, zonas con bajas emisiones y rutas más eficientes para reducir el consumo de combustible.
  • Integración más profunda con transporte multimodal: combinará caminatas, bici, transporte público y autos compartidos en una sola ruta optimizada.

Cuándo llegará esta actualización a Argentina

El lanzamiento de estas nuevas funciones se realizará de manera progresiva. La navegación inmersiva y el sistema Ask Maps debutarán inicialmente en Estados Unidos e India para luego extenderse al resto de los países. Esta actualización llegará a dispositivos con sistemas iOS y Android, y estará disponible en plataformas como Apple CarPlay y Android Auto.

En general, el calendario suele ser así:

  • Primera etapa (ya iniciada en 2026): pruebas en EE. UU. y ciudades seleccionadas de Europa.
  • Segunda etapa (meses siguientes): expansión a grandes capitales de Latinoamérica.
    image

Si se repite el patrón de actualizaciones anteriores, las funciones principales podrían comenzar a verse en Argentina entre mediados y finales de 2026, aunque algunas herramientas más avanzadas (como la vista inmersiva o IA conversacional completa) pueden tardar unos meses más en activarse.

Esta evolución tecnológica plantea un debate sobre la atención al volante. Al ofrecer una mayor cantidad de información visual en pantalla, algunos expertos advierten sobre el riesgo de que el conductor se distraiga en lugar de concentrarse en la calle. Sin embargo, la tendencia marca un camino hacia sistemas cada vez más autónomos, capaces de tomar decisiones logísticas por el usuario. Es un paso previo a la integración total con los vehículos que se manejan solos.

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