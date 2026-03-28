28 de marzo de 2026 - 08:45

Qué significa el símbolo "+" encerrado en un círculo que aparece en la pantalla de tu celular

Esta función reduce el consumo de internet móvil, pero impide usar el punto de acceso y puede provocar que las fotos no carguen o las notificaciones lleguen con retraso.

¿Viste este símbolo en tu celular? Esto es lo que significa.

¿Viste este símbolo en tu celular? Esto es lo que significa.

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Por Redacción

Muchos usuarios de Android encuentran de pronto un extraño símbolo de un "+" dentro de un círculo en la parte superior de su pantalla. No se trata de un error del sistema ni de un virus, sino de la activación del modo de ahorro de datos, una herramienta útil pero con ciertas desventajas.

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El "Plus en el círculo" indica que el dispositivo está restringiendo el uso de datos móviles en segundo plano para evitar exceder el límite del plan mensual. Aunque la mayoría de las veces se activa de forma consciente, es común que aparezca por error tras tocar algún ajuste rápido en el panel de control.

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Los efectos secundarios de ahorrar datos móviles

Tener este modo encendido conlleva limitaciones que pueden resultar molestas en el uso diario. Al estar activo, las aplicaciones dejan de trabajar libremente en segundo plano; esto significa que las imágenes de redes sociales pueden no cargar automáticamente y, lo más crítico, que algunas notificaciones importantes podrían llegar con mucho retraso o no aparecer hasta abrir la aplicación.

Otro punto fundamental es que el ahorro de datos bloquea por completo la función de "Punto de acceso móvil" o Hotspot. Si intentás compartir internet a otro dispositivo y no funciona, es muy probable que este pequeño ícono sea el responsable. Dependiendo de la marca del teléfono, el diseño varía: en los equipos Samsung Galaxy, por ejemplo, el símbolo se representa con dos flechas dentro de un triángulo.

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Pasos para activar o desactivar el símbolo del círculo

Para quienes deseen recuperar el funcionamiento normal de sus aplicaciones o, por el contrario, necesiten cuidar sus megas, el proceso de ajuste es sencillo. En la mayoría de los modelos Android, como los Google Pixel, se debe ingresar a Ajustes, luego a Red e Internet y allí buscar la opción de Ahorro de datos.

En el caso específico de los usuarios de Samsung, la ruta es Ajustes, Conexiones, Uso de datos y finalmente Ahorro de datos. Para los usuarios de iPhone, aunque el sistema no muestra un ícono específico en la barra superior, la opción existe bajo el nombre de "Modo de datos bajos" dentro de la configuración de la tarjeta SIM en el menú de Datos Celulares.

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Una alternativa intermedia bajo Android es excluir aplicaciones específicas de esta restricción. Esto permite que herramientas esenciales, como los servicios de mensajería, sigan funcionando sin limitaciones mientras el resto del equipo mantiene el ahorro energético y de datos activo.

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