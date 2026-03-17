El error que comete la mayoría de la gente: ¿por qué cargar el teléfono al 100 por ciento no es la mejor idea?

Los especialistas recomiendan mantener la energía entre el 30% y el 80% para evitar el desgaste químico de las celdas de litio y prolongar su funcionamiento.

Dejar el celular cargando toda la noche es una costumbre masiva, pero es un gran error. Aunque los dispositivos modernos cuentan con tecnología para evitar sobrecargas, existen factores como el calor y el rango de energía que determinan cuánto durará tu batería antes de agotarse definitivamente.

Desde el año 2010, la industria incorporó chips de gestión de energía (PMIC) en la placa base de los smartphones. Estos componentes tienen la función de cortar la alimentación de forma automática cuando el dispositivo alcanza el 100 % de carga. Gracias a esto, se optimiza el voltaje y se previenen cortocircuitos o sobretensiones peligrosas durante el proceso nocturno.

image El impacto del estrés térmico y la tecnología PMIC A pesar de estas protecciones electrónicas, cargar el teléfono hasta el límite máximo no es la mejor idea para la salud a largo plazo. Las baterías de iones de litio sufren un fenómeno de degradación acelerada cuando se mantienen en los extremos de su capacidad. Por este motivo, los expertos sugieren que lo ideal es sostener el nivel de carga en un rango de entre el 30 y el 80 por ciento siempre que sea posible.

Este desgaste se produce debido al estrés químico y térmico que sufren las celdas internas. Cuando la batería alcanza el 100 %, el sistema continúa realizando pequeñas recargas intermitentes para compensar el consumo mínimo del dispositivo y mantener ese porcentaje a tope. Esta actividad constante genera una tensión eléctrica permanente en los componentes químicos, lo que acorta la vida útil de la batería de forma prematura.

image Práctica peligrosa: dejar el teléfono bajo la almohada Otro factor crítico es la temperatura ambiente durante la carga. Dejar el smartphone bajo una manta o una almohada es una práctica peligrosa que aumenta considerablemente el calor generado por el flujo de energía. El exceso de temperatura es el principal enemigo del litio, ya que acelera la descomposición de los materiales internos y, en casos de usar accesorios de mala calidad, eleva el riesgo de incendios.

Los sistemas operativos modernos, como iOS y Android, han introducido funciones de carga optimizada para mitigar estos efectos. Este software aprende los hábitos del usuario y detiene la carga al 80 % durante la noche, completando el 20 % restante justo antes de la hora habitual de despertar. Esta pausa estratégica reduce el tiempo que la batería permanece bajo máxima tensión química. image Para garantizar la seguridad y la durabilidad de tu equipo, conviene seguir estas pautas de mantenimiento: Utilizar únicamente cargadores originales o certificados por el fabricante para evitar fallos peligrosos.

por el fabricante para evitar fallos peligrosos. Evitar cubrir el teléfono con cualquier objeto que impida la disipación del calor durante la carga.

que impida la disipación del calor durante la carga. Priorizar cargas breves durante el día en lugar de dejar el equipo conectado ocho horas seguidas.

en lugar de dejar el equipo conectado ocho horas seguidas. Activar la opción de carga optimizada en el menú de configuración de la batería.

en el menú de configuración de la batería. Desenchufar el dispositivo apenas note que se calienta más de lo habitual, especialmente en equipos con varios años de uso. Finalmente, es recomendable descargar el teléfono por completo y apagarlo de manera ocasional. Este procedimiento ayuda a recalibrar el sistema de medición de energía y permite que los componentes electrónicos descansen de la tensión continua. Cuidar estos detalles diarios marcará la diferencia entre un teléfono que funciona bien dos años y uno que mantiene su autonomía por mucho más tiempo.