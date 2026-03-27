Una aerolínea permitirá comprar filas de asientos en clase económica para convertirlos en una cama

La aerolínea lanzará “United Relax Row”, una opción para transformar varios asientos en una cama en vuelos largos, con foco en mayor confort sin salir de clase económica.

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció el lanzamiento de United Relax Row. Se trata de un nuevo producto que permitirá a los pasajeros comprar varios asientos contiguos en clase económica para transformarlos en una cama durante vuelos de larga distancia.

La iniciativa está pensada especialmente para familias con niños, parejas o viajeros individuales que buscan mayor comodidad sin acceder a tarifas de clase ejecutiva o premium.

United Airlines anunció el lanzamiento de United Relax Row United Airlines anunció el lanzamiento de United Relax Row. web Cuándo estará disponible y en qué aviones Según informó la compañía, el servicio comenzará a implementarse en 2027. Se proyecta que para 2030 esté disponible en más de 200 aeronaves de fuselaje ancho, incluyendo modelos como Boeing 787 y Boeing 777.

El vicepresidente ejecutivo y director comercial de la firma, Andrew Nocella, destacó que la propuesta apunta a mejorar la experiencia de los pasajeros en vuelos extensos: “Los pasajeros que viajan en United Economy en vuelos de larga distancia merecen una opción con mayor espacio y confort”.

United Airlines anunció el lanzamiento de United Relax Row United Airlines anunció el lanzamiento de United Relax Row. web Aunque se trata de una novedad en Estados Unidos, el concepto ya es utilizado por otras compañías internacionales, como Air New Zealand con su sistema Skycouch y Lufthansa con Sleeper’s Row, ambas enfocadas en ofrecer mayor comodidad dentro de la clase económica.

Actualmente, United Airlines opera la ruta entre Houston y Buenos Aires con aviones Boeing 787, que podrían incorporar este sistema. Sin embargo, el vuelo dura cerca de 9 horas y 50 minutos, por lo que aún no está confirmado si el servicio se aplicará en trayectos de menor duración.