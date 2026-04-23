23 de abril de 2026 - 22:21

Furor por la llegada de Miniso: filas de cinco cuadras en Buenos Aires

La apertura del primer local de Miniso reunió a miles de jóvenes en la peatonal Florida. Hubo acampe desde la madrugada y premios para los primeros en ingresar al local.

Multitud y acampe por la apertura de Miniso en Buenos Aires.

Multitud y acampe por la apertura de Miniso en Buenos Aires.

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X / @SirChandlerBlog
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La apertura del primer local oficial de Miniso en la calle calle Florida, Buenos Aires, generó un fuerte impacto. La cita convocó a miles de personas que hicieron fila desde la madrugada, con una extensión que llegó a cinco cuadras antes de la inauguración.

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El local abrió a las 12.30, pero la convocatoria comenzó cerca de las cinco de la mañana. Jóvenes y adolescentes, muchos vestidos de rojo o con estética de animé, esperaron durante horas con la expectativa de ingresar primero y participar de las promociones especiales.

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La empresa ofreció incentivos similares a los utilizados por Decathlon en otras aperturas: premios para los primeros 200 asistentes que cumplieran ciertas consignas y juegos dentro del local, como el “minuto ganador”, que permitía llevarse productos en un tiempo limitado.

Inversión y expansión en el país

El desembarco de la marca incluye una inversión de 50 millones de dólares y un plan para abrir 100 locales en cinco años, con la creación de entre 800 y 1.000 empleos directos.

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Fundada en 2013 en Guangzhou, Miniso cuenta con presencia en 112 países y más de 7.700 tiendas. Su propuesta, enfocada en productos personales y del hogar con estética japonesa, logró consolidarse entre el público joven.

El proyecto local contempla locales a la calle, en shoppings y espacios de alto tránsito. La próxima apertura ya tiene fecha: será en DOT Baires Shopping, donde funcionará una tienda insignia de mayor tamaño.

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