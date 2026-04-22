22 de abril de 2026 - 12:17

Cayó en Buenos Aires el presunto cerebro del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Brayan Ferney Cruz Castillo fue capturado por fuerzas federales en suelo porteño. Tenía una notificación roja de Interpol por el atentado contra el senador ocurrido en 2025 en Colombia.

Cayó en Buenos Aires el presunto cerebro logístico del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Cayó en Buenos Aires el presunto cerebro logístico del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad argentinas e internacionales, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires Brayan Ferney Cruz Castillo, ciudadano colombiano prófugo y señalado como una pieza clave en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

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El sospechoso contaba con un pedido de captura internacional y una notificación roja de Interpol por su participación en el atentado que conmocionó a Colombia el año pasado.

Miguel Uribe Turbay
Detuvieron en CABA a un prófugo acusado del asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.

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La detención fue ejecutada por unidades especializadas en crimen organizado de las fuerzas federales argentinas. La investigación, que incluyó el análisis de rastros digitales y datos de inteligencia, permitió reconstruir los movimientos de Cruz Castillo en territorio porteño hasta dar con su paradero.

El rol del detenido en el atentado

Según el expediente judicial, Cruz Castillo habría sido el responsable de la logística del ataque perpetrado contra Uribe Turbay. El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio bogotano de Modelia, mientras el dirigente encabezaba un acto político como precandidato presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026.

Aquella jornada, el senador de 39 años fue atacado a balazos en una plaza pública, recibiendo dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

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Tras permanecer casi un mes en estado crítico y ser sometido a múltiples cirugías en la clínica Fundación Santa Fe, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, siendo el magnicidio político más grave de los últimos años en su país.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12. Las autoridades argentinas ya iniciaron el proceso de cooperación internacional para definir su extradición a Colombia.

Cabe destacar que en el país que preside Gustavo Petro ya hubo otras detenciones y condenas. El expediente apunta a una organización criminal. El autor del asesinato fue un adolescente de 15 años.

Quién fue Miguel Uribe Turbay

Uribe Turbay, hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 por sicarios de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, fue figura emblemática del uribismo. Fue el senador más votado en las elecciones de 2022 y se había posicionado como uno de los más críticos del presidente Gustavo Petro, especialmente por el deterioro de la seguridad en el país.

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