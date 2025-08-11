Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia víctima de un atentado hace dos meses

El senador y exaspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay , de 39 años, falleció este lunes a consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado el pasado 7 de junio , cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en el barrio bogotano de Modelia.

El dolor de Pablo Lescano tras la batalla campal en su show en Colombia: "Me rompiste el corazón..."

Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia con un emotivo mensaje en Instagram: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. (…) Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Uribe Turbay, senador del partido de derecha Centro Democrático y precandidato para las elecciones presidenciales de 2026, tenía 39 años.

Fue intervenido en varias ocasiones en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Aunque en los primeros días mostró leves signos de mejoría, su estado se mantuvo crítico.

El pasado sábado, la clínica informó que había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central que agravó su condición y requirió nuevas intervenciones de urgencia. Finalmente, no logró superar las lesiones.

El atentado, perpetrado mientras se dirigía a simpatizantes en un parque, conmocionó al país cafetero y dio lugar a un intenso debate sobre la seguridad de líderes políticos.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.

Nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, Miguel Uribe Turbay pertenecía a una de las familias más influyentes de la política colombiana. Era hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un fallido intento de rescate tras su secuestro por el grupo narcoterrorista Los Extraditables. Se trató de un hecho que marcó profundamente su vida desde los cinco años.

Nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y del dirigente liberal Rodrigo Uribe Echavarría, Miguel Uribe Turbay se formó como abogado en la Universidad de los Andes, donde también obtuvo una maestría en Políticas Públicas. Más adelante, amplió su formación en la Universidad de Harvard con una maestría en Administración Pública. Fue senador en 2022 y, desde el Congreso, mantuvo una postura firme frente al gobierno de Gustavo Petro, especialmente en temas de seguridad y economía.

Su perfil había generado confianza y entusiasmo entre los sectores de centroderecha de cara a los comicios presidenciales de 2026.