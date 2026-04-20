El gigante de los cosméticos que se achica y recorta a 100 trabajadores: Argentina pierde escala en su negocio

Natura , el gigante brasileño de los cosméticos , avanza con un plan de reestructuración que modifica su mapa regional : la Argentina deja de ser el eje de operaciones para América Latina hispanohablante y pasa a integrarse como uno de los cuatro clusters de gestión.

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El rediseño implica un impacto directo en la estructura local. Según fuentes del sector dijeron a Clarín, la compañía recortará cerca de 100 puestos de trabajo, incluidos cargos gerenciales, en un proceso que también alcanza a otros países de la región.

El nuevo esquema organiza las operaciones en bloques: uno con base en Argentina, pero con alcance acotado a Chile y Uruguay; otro que agrupa Perú, Ecuador y Chile; mientras que Brasil y México funcionarán de manera independiente.

El cambio marca un giro respecto de la estrategia que la empresa había consolidado desde 2010, cuando instaló su producción en el país y convirtió a la Argentina en su hub regional. Desde entonces, Buenos Aires concentraba la toma de decisiones para los mercados de habla hispana. Ahora, ese rol se diluye en favor de una estructura más fragmentada, orientada a reducir costos y ganar eficiencia.

En paralelo, la compañía también redefinió su conducción local. A fines de marzo, Christian Coone asumió como gerente general en reemplazo de Verónica Marcelo, en una transición que acompaña el proceso de reorganización. El objetivo es mejorar la rentabilidad mediante la eliminación de funciones superpuestas y la simplificación operativa.

A pesar de los cambios, la producción en el país se mantendrá sin modificaciones. La empresa no prevé sustituir fabricación local por importaciones, en parte porque cerca del 50% de la facturación proviene de productos elaborados en la Argentina. La transformación apunta más a la estructura administrativa que al esquema industrial.

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El trasfondo de esta decisión se vincula con la reconfiguración financiera que la compañía encaró en los últimos años. La compra de Avon en 2020, una operación valuada en más de USD 5.200 millones, tensionó sus números y derivó en una serie de desinversiones.

En 2023, vendió The Body Shop al fondo Aurelius y también desprendió Aesop, adquirida por L'Oréal por más de USD 2.500 millones, en la mayor operación del grupo.

El movimiento de Natura se inscribe en una tendencia más amplia: la pérdida de centralidad de la Argentina en las estructuras regionales de grandes compañías. Pasó con Stellantis, BASF, PepsiCo y Danone, entre otras.