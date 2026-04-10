10 de abril de 2026 - 10:12

Se viene el primer H&M en Argentina: esto falta para que abra la tienda

Finalmente, la marca sueca de fast fashion apunta a convertirse en una realidad en el país y alista su shopping de desembarco.

Tienda H&M

Tienda H&M

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La llegada de la tienda sueca de fast fashion H&M a la Argentina ya dejó de ser un rumor y entró en una fase concreta de negociación para instalar su primera tienda propia en el país, con Alto Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, como principal candidato.

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El actor clave detrás de este posible desembarco es IRSA, dueño de varios de los principales centros comerciales del país como el Mendoza Shopping.

Según fuentes del sector informaron a Forbes, las negociaciones con H&M están “muy avanzadas”, pero todavía resta definir condiciones comerciales y, sobre todo, garantizar un local de gran superficie.

No es un detalle menor: el formato de H&M requiere espacios amplios para integrar sus líneas de mujer, hombre y niños en una misma tienda.

Tienda H&M
Tienda H&M

Tienda H&M

La reciente apertura de importaciones y la flexibilización de algunas restricciones cambiarias reconfiguraron el mapa del retail en Argentina. En ese escenario, la compañía vuelve a ver al país como un mercado viable, con potencial de consumo y una plaza atractiva para marcas internacionales que durante años se mantuvieron al margen.

De hecho, H&M está presente hace tiempo en países cercanos como Chile, Brasil y Uruguay, donde es una visita obligatoria de los turistas argentinos.

Mientras tanto, H&M ya dio un primer paso silencioso en Argentina: desde diciembre pasado, algunas prendas comenzaron a venderse en supermercados de la cadena Coto.

El modelo de negocio de H&M en Argentina todavía está en discusión

La opción preferida es una operación directa, como en Chile y Uruguay, aunque no se descarta un esquema a través del grupo panameño Hola Moda (Dorben Group), que ya gestiona la expansión de la firma en América Latina.

Si se concreta, el desembarco no llegaría solo. La estrategia global de H&M suele incluir otras marcas del grupo, como COS, Monki o ARKET, lo que podría ampliar la oferta de moda internacional en el país.

La marca de ropa para niños que amplía su presencia en Argentina

En paralelo, la reconocida marca internacional de ropa de niños Carter’s empezará a concretar desde mayo el ambicioso plan de expansión que viene planeando desde el año pasado, cuando los empresarios argentinos que tienen la representación de la marca en el país se asociaron con un grupo uruguayo.

Ambas compañías crearon una nueva empresa (The New Baby Company, TNB) y planean abrir 30 locales en los próximos cinco años.

Carter's amplía tiendas en el país
Carter's amplía tiendas en el país

Carter's amplía tiendas en el país

“La estrategia de la compañia se basa en la expansión y el desarrollo de estas marcas en la Argentina, con una inversión proyectada de aproximadamente USD 10 millones y la apertura de mas de 30 tiendas en todo el país en los próximos cinco años”, confirmó Cecilia Carbajal, gerente general, en diálogo con Infobae.

Actualmente, Carter’s cuenta con cuatro locales propios en Córdoba, La Plata, Rosario, Mar del Plata y Resistencia y dos franquicias activas en CABA (Villa del Parque) y Mendoza.

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