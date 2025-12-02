La ropa de H&M ya se puede comprar en Argentina: un supermercado la vende a precios accesibles

Potenciada por la apertura de importaciones, la marca de vestuario ya está disponible en nuestro país en varias sucursales.

La ropa de H&M ya se puede comprar en supermercados de Argentina

En medio de un mercado textil atravesado por importaciones en alza, la cadena de supermercados Coto abrió un nuevo frente en su estrategia de diversificación: empezó a vender indumentaria de H&M, una de las marcas de fast fashion más reconocidas del mundo y elegidas por los argentinos cuando viajan a Chile, Estados Unidos o países de Europa.

La movida generó impacto inmediato en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde usuarios mostraron las primeras prendas exhibidas en góndolas de Coto y sus valores.

El anuncio apareció directamente en las sucursales, con cartelería que anticipa la llegada de una "cápsula exclusiva" de H&M como parte de la propuesta de indumentaria de la cadena.

Hasta el momento, la colección de H&M comenzó a exhibirse desde el 1° de diciembre en locales de Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata.

Es una apuesta que encaja con la estrategia de Coto de ampliar su oferta más allá de los productos tradicionales de supermercado, movimiento que la compañía viene acelerando con nuevas aperturas y líneas de artículos de mayor margen.