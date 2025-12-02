2 de diciembre de 2025 - 08:55

La ropa de H&M ya se puede comprar en Argentina: un supermercado la vende a precios accesibles

Potenciada por la apertura de importaciones, la marca de vestuario ya está disponible en nuestro país en varias sucursales.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En medio de un mercado textil atravesado por importaciones en alza, la cadena de supermercados Coto abrió un nuevo frente en su estrategia de diversificación: empezó a vender indumentaria de H&M, una de las marcas de fast fashion más reconocidas del mundo y elegidas por los argentinos cuando viajan a Chile, Estados Unidos o países de Europa.

La movida generó impacto inmediato en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde usuarios mostraron las primeras prendas exhibidas en góndolas de Coto y sus valores.

El anuncio apareció directamente en las sucursales, con cartelería que anticipa la llegada de una “cápsula exclusiva” de H&M como parte de la propuesta de indumentaria de la cadena.

Hasta el momento, la colección de H&M comenzó a exhibirse desde el 1° de diciembre en locales de Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata.

Es una apuesta que encaja con la estrategia de Coto de ampliar su oferta más allá de los productos tradicionales de supermercado, movimiento que la compañía viene acelerando con nuevas aperturas y líneas de artículos de mayor margen.

Cuánto sale la ropa de H&M en los supermercados Coto

En el Coto de Ciudadela, por ejemplo, la influencer “La Jefa del Ahorro” registró precios de H&M que sirven como primera referencia de mercado:

  • camisas y pantalones para dama a $45.999
  • blusas a $30.999
  • jeans a $40.000
  • remeras cortas a partir de $19.000
  • vestidos a $45.999
  • shorts y pantalones de verano $39.000
El desembarco de H&M dentro de un supermercado se explica por un contexto en el que las importaciones de ropa crecieron de forma acelerada luego de la baja de aranceles aplicada a fines de 2023.

El fenómeno no se limita al retail tradicional: plataformas asiáticas como Shein y Temu multiplicaron el ingreso directo de prendas al consumidor final, mientras que grandes jugadores empezaron a ampliar su portafolio con marcas extranjeras que llegan al país con mayor facilidad logística y menos restricciones cambiarias que años anteriores.

En contraste, la Fundación ProTejer, que representa a la cadena textil y confeccionista, difundió que desde la reducción de aranceles a ropa, calzado y telas, unas 381 empresas del rubro cerraron sus puertas en Argentina entre diciembre de 2023 y la actualidad.

El sector alerta sobre una combinación compleja de caída del consumo interno, costos en alza y una competencia importada que, según afirman, se volvió “imposible de enfrentar”.

