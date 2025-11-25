El costo del iPhone 17 en Argentina alcanza para ir 5 días de vacaciones a Viña del Mar y comprarlo en Chile

La brecha de precios entre la Argentina y el comercio fronterizo alcanzó un nivel que en muchos casos hace rentable para los consumidores la planificación de un viaje de compras. Luego de la salida del nuevo iPhone 17 , muchos argentinos se plantean dónde conviene adquirir el dispositivo.

El dilema de comprar un iPhone 17: ¿"barato" y sin cuotas en el exterior o "caro" y financiado en Argentina?

Cómo identificar si el cargador de tu iPhone es original y por qué importa más de lo que parece

En ocasiones cruzar la cordillera se convierte en una oportunidad para tener unos días de descanso y aprovechar una amplia oferta en productos de vestimenta, calzado y fundamentalmente tecnología.

Un relevamiento de costos comparados por Los Andes demostró que en algunos casos el llamado tour de compras para adquirir un iPhone resulta más económico y competitivo que comprar el equipo en el retail oficial de Argentina , teniendo en cuenta el modelo base de Apple que se presentó en este 2025.

En el caso de aquellos que viven en la provincia de Mendoza , la cercanía con Chile hace que se convierta en la opción más conveniente para conseguir el smartphone, en el caso de contar con el dinero para realizar la compra en un solo pago.

Los nuevos modelos del nuevo iPhone 17 de Apple ya se pueden comprar oficialmente en Argentina.

En el país trasandino, el iPhone 17 de (256 GB) tiene un valor de 999.990 pesos chilenos, lo que equivale a U$D 1.075. Llevándolo al valor del dólar blue hoy ($1.460), este dispositivo tiene un precio de $1.569.500.

Para este caso, Andesmar ofrece un paquete que incluye traslado en colectivo a Viña del Mar y cinco noches de alojamiento, el cual tiene un valor de $580.000 y ofrece una importante financiación y variadas formas de pago.

IMG-20250321-WA0112 El Cyber Monday con Andesmar es una oportunidad ideal para quienes ya están planificando sus vacaciones de verano.

De esta forma, la suma del viaje con alojamiento más la compra del dispositivo da un total de $2.149.500.

¿Conviene viajar a Chile?

Los precios de venta confirmados en Argentina varían considerablemente entre los distribuidores autorizados, pero el mercado local de referencia se estima en una banda de entre 2 millones y casi 5 millones de pesos para todo el rango de modelos.

Uno de los revendedores autorizados es MacStation, que comenzó la venta ofreciendo el iPhone 17 desde $1.999.990. Son los que tienen los precio más accesibles, y aunque ofrecen cuotas, todas las opciones incluyen interés.

En cuanto a las operadoras telefónicas, solo Claro ha salido con una promoción de venta y, por el momento, es la única que ofrece los nuevos modelos. Sus precios son los más bajos del mercado local y suman la ventaja de tener hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento si se hace en un solo pago. Aquí ofrecen el iPhone 17 (256 GB) a $2.100.000.

Iphone 17 en Claro Claro puso los iPhone 17 en promoción de lanzamiento y ya se agotaron. Claro

La tienda OneClick también los ofrece en el país aunque sus precios son los más altos. El iPhone 17 figura en $2.995.999. En este sitio hay dos particularidades llamativas: por un lado ofrecen todo en 9 cuotas sin interés, y por el otro la mayoría de los teléfonos figuran como agotados.

De este modo, realizar el viaje de compras resulta más caro que comprar el dispositivo en una tienda oficial de Argentina. Sin embargo, en otros casos como el de la tienda OneClick, la diferencia es de más de $846.000.

Cómo son los iPhone 17

Todos los nuevos modelos incorporan el chip A19 Pro, que ofrece mayor rendimiento y eficiencia energética, y mejoras notables en fotografía computacional.

El verdadero “iPhone de la gente” es el 17 a secas. Es el teléfono ideal para el 95% de los usuarios. Tiene una pantalla de alta calidad, buena duración de batería y sus cámaras son las mejores del mercado, además de contar con un diseño simple y elegante.