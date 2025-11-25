25 de noviembre de 2025 - 18:43

La actividad económica creció 5% interanual en septiembre: los sectores que más crecieron

El EMAE confirmó una recuperación sostenida, además de superar el nivel de agosto. La Industria manufacturera es una de las que sufrió pérdidas.

La actividad económica de septiembre mostró un crecimiento interanual del 5%, indicando una recuperación sostenida y superando en un 0,5% el nivel registrado en agosto. Los datos se desprenden del estimador mensual de actividad económica (EMAE), elaborado por el Indec.

En términos desestacionalizados, el índice avanzó 0,5% frente al mes previo, mientras que la tendencia-ciclo mostró un incremento leve del 0,1%. El indicador se ubicó como el segundo valor más alto desde junio de 2022 dentro de la serie desestacionalizada.

En septiembre marcó 153,6%, apenas por debajo del 154,2% correspondiente a aquel mes de referencia.

Subidas y caídas: sectores por sectores

Desde que comenzó el año, la actividad económica se incrementó 5,2% contra el mismo período del año anterior. Con relación a igual mes del 2024, trece de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas: Pesca (58,2%) e Intermediación financiera (39,7%) destacan por sobre el resto.

La intermediación financiera fue, a su vez, el sector con mayor incidencia positiva en la variación interanual, con 39,7%. Le siguieron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5%).

Únicamente dos sectores del EMAE quedaron en terreno negativo: Industria manufacturera, que cerró con -1%; y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%). Entre los dos le restan 0,19 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del indicador.

Con el dato de septiembre ya difundido, restará conocer el crecimiento del PIB (Producto Bruto Interno) durante el tercer trimestre del año, que contempla los meses de julio-septiembre.

En el primer trimestre (enero-marzo) creció 5,8% y en el segundo (abril-junio) 6,3%. El dato oficial lo difundirá el INDEC el martes 16 de diciembre.

El EMAE de cada sector, en septiembre 2025

  • Pesca: 58,2%.
  • Intermediación financiera: 39,7%.
  • Impuestos netos de subsidios: 10,5%.
  • Explotación de minas y canteras: 8,1%.
  • Hoteles y restaurantes: 7%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 5%.
  • Construcción: 4,3%.
  • Transporte y comunicaciones: 2,6%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 2,3%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 0,8%.
  • Enseñanza: 0,8%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,7%.
  • Electricidad, gas y agua: 0,6%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -0,7%.
  • Industria manufacturera: -1%.
