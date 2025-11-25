Los sueldos en Mendoza siguen por debajo del promedio nacional y lejos de los primeros puestos

El último informe de Interbanking sobre transferencias de sueldos en Argentina refleja un crecimiento salarial nominal del 35,9% interanual a nivel nacional . Sin embargo, el desempeño por provincia exhibe fuertes disparidades, y Mendoza vuelve a ubicarse entre las jurisdicciones con remuneraciones más bajas del país.

En octubre, la transferencia de sueldo promedio en la provincia fue de $928.331 , un valor muy por debajo del promedio nacional de $1.483.740 y lejos de las patagónicas, que lideran el ranking salarial.

En comparación con el mismo mes de 2024, Mendoza registra una variación positiva, aunque el incremento mantiene a la provincia por debajo del ritmo inflacionario anual del 31,3% y del crecimiento salarial global .

La ubicación relativa de Mendoza se vuelve más clara cuando se la compara con las provincias mejor posicionadas. Neuquén , primera en el ranking, alcanzó un sueldo promedio de $2.659.048 , casi tres veces más que el salario en la provincia. Chubut ( $1.789.204 ) y Santa Cruz ( $1.683.028 ) también duplican los niveles mendocinos, impulsadas por actividades de alto salario relativo como petróleo, gas y minería.

Incluso entre provincias de estructura productiva diversificada, como Río Negro ($1.682.624) y La Pampa ($1.441.346) , los ingresos superan ampliamente los de Mendoza. La provincia cuyana queda apenas por encima de distritos tradicionalmente de menor escala productiva, como Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja.

El contraste se amplifica si se observan centros urbanos de alta concentración económica. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, registró un sueldo promedio de $1.593.245, casi un 72% por encima del salario mendocino.

Estas diferencias salariales se vuelven relevantes al considerar que las provincias con mayor dinamismo económico están experimentando crecimientos interanuales de entre el 40% y el 59%, como Tucumán o Neuquén, lo que amplía aún más la brecha regional. En Mendoza, cuyo salario queda por detrás de Córdoba ($1.041.479) y Santa Fe ($1.146.623), la pérdida de competitividad respecto al promedio nacional se vuelve un desafío creciente.

image

Sectores que mejor pagan

Según actividad económica, las industrias con mayores salarios promedio fueron:

Minas y Canteras: $4.715.251 (+58,6% interanual), el sector con mejor remuneración del país.

$4.715.251 (+58,6% interanual), el sector con mejor remuneración del país. Información y Comunicaciones: $1.958.120 (+31,6%).

$1.958.120 (+31,6%). Intermediación Financiera: $1.543.590 (+37,1%).

$1.543.590 (+37,1%). Industria Manufacturera: $1.281.265 (+30,5%).

En contraste, sectores como Comercio ($1.298.739) y Construcción ($1.049.699) mostraron salarios más bajos, aunque con fuertes incrementos interanuales. Por su parte, Transporte ($1.193.560) fue la actividad con menor crecimiento de año a año: apenas 20,3%.

image

Crecimiento sostenido de la bancarización

En octubre, Interbanking procesó 2.339.709 transferencias de sueldos, por un monto total de $3,5 billones. En los últimos cinco años, la cantidad de movimientos salariales creció 55%, reflejando la expansión de la bancarización, la digitalización de las empresas y la formalización de procesos administrativos.

Aunque aún representan menos del 1% del total procesado, las transferencias de sueldos en dólares mostraron un crecimiento significativo, demostrando que el bimonetarismo es una tendencia que poco a poco se afirma en el país: de 50 operaciones en 2024, se registraron 3239 transferencias y un salto a U$$ 2.312.385 transferidos.

“Seguimos notando una aceleración de la bancarización, con más movimientos de sueldos y un monto operado mayor año a año. A pesar de que aún es un porcentaje pequeño, también sobresalta el crecimiento de las transferencias de sueldos en dólares, lo que evidencia que el bimonetarismo comienza a ser una realidad en algunos sectores y que tendremos que seguir bien de cerca en el futuro”, analizó Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer (CCO) de Interbanking.