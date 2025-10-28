28 de octubre de 2025 - 21:06

Los salarios subieron 3,2% en agosto y le ganaron a la inflación, según el Indec

Los registrados aumentaron 2,4% y los no registrados crecieron 6%, pero el dato cuenta con un rezago de cinco meses.

Salarios

Salarios 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Redacción Economía

Los salarios marcaron una suba del 3,2% en agosto y se ubicaron por encima de la inflación de ese mes, la cual fue del 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En la medición interanual, contra agosto del 2024, se incrementó un 49,6%. También quedó por encima de la inflación interanual, que fue del 33,6%.

Con respecto a diciembre del 2024 acumula una suba de 27,6%, como producto del alza en el sector privado no registrado (67,4%), público (22,5%) y privado registrado (18,8%). En el período enero-agosto subió un 24,8%, quedando por encima del Índice de Precios al Consumidor de ese mismo lapso (19,5%).

Índice de salarios agosto

El crecimiento mensual estuvo compuesto por subas de 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y 6% en el sector privado no registrado. Mientras que el interanual fue consecuencia del incremento en el sector privado no registrado (129,9%), sector público (38,8%) y sector privado registrado (36,1%).

Con respecto a los salarios del sector público nacional y provincial subieron en agosto 3% y 2,9%, respectivamente.

La variación contra agosto del 2024 fue de 23,3% para el rubro nacional y 44,3% para el provincial. Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 14,6% para el subsector público nacional y de 25,7% para el subsector público provincial.

