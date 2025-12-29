Confirmado: este día cobrarán los estatales de Mendoza el último sueldo de 2025

Los sueldos de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial estarán depositados el último martes del corriente mes, según confirmaron desde el Gobierno provincial.

El Gobierno provincial confirmó cuándo cobran los empleados estatales Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del ultimo salario de 2025. "Mañana martes 30 de diciembre estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales".

El anuncio lo realizaron a través la cuenta oficial de redes sociales.

Cabe recordar que el miércoles 31 fue declara asueto administrativo, por lo que no habrá actividad en las dependencias estatales ni provinciales, ni nacionales.