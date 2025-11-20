Del sueldo al plato: señales de recuperación en el poder adquisitivo

Un informe de Coninagro muestra que, de marzo de 2024 a septiembre de 2025, los salarios ganaron capacidad de compra frente a la canasta básica.

Cuánto ganaron los salarios frente a la evolución de los precios de la canasta básica desde marzo de 2024, según Coninagro

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) publicó una nueva edición de su informe mensual “Del sueldo al plato: ¿Cuánto rinde el salario?”, en el que analiza la evolución del poder adquisitivo a partir del salario promedio de los trabajadores estables, medido por el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), relevado por el Ministerio de Capital Humano.

Según el reporte, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 los salarios aumentaron 46% interanual, por encima de la inflación del período (31,8%). Esa diferencia derivó en una mejora real del 14% y en una recuperación acumulada del 25,6% respecto del piso alcanzado en marzo de 2024.

En septiembre de 2025, la inflación mensual fue del 2,1%, mientras que el Ripte avanzó un 1,4%, quedando levemente por debajo de la variación de precios. A valores constantes, el salario promedio pasó de $1.236.416 en marzo de 2024 a $1.551.832 en agosto de 2025, consolidando la tendencia de recomposición del ingreso.

image El salario frente a la canasta básica La recuperación salarial medida por el RIPTE se tradujo en un mayor acceso a alimentos de la canasta básica. En el último año, el poder de compra mostró mejoras significativas:

Yerba mate: en septiembre de 2025 el salario permitió comprar casi el doble que un año y medio antes, al pasar de 356 a 659 paquetes de medio kilo, un salto del 85%.

Leche: el poder de compra creció 68,5%. De 583 sachets de un litro en marzo de 2024, se llegó a 982 en septiembre de 2025.

Aceite de girasol: el salario permitió adquirir 93 botellas más, un incremento del 39,5%.

Asado: se observó un avance del 27%, equivalente a 28 kilos adicionales.

Huevo: el ingreso alcanzó para un 33% más, pasando de 293 a 389 docenas.

Pan: mostró una mejora del 27%, con 86 kilos adicionales (de 319 a 405 kilos). image Impacto en los productores Mientras los consumidores recuperan poder de compra, el retraso relativo en los precios complica a los productores. Según el informe de Coninagro, los costos aumentaron por encima de los precios en actividades como arroz, vino y yerba mate, lo que afecta la rentabilidad. En varias economías regionales se registraron pérdidas de valor real: la papa cayó 40,5%, la cebolla 29% y el arroz 25% en el último año.