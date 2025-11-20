Del sueldo al plato: señales de recuperación en el poder adquisitivo

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) publicó una nueva edición de su informe mensual “Del sueldo al plato: ¿Cuánto rinde el salario?”, en el que analiza la evolución del poder adquisitivo a partir del salario promedio de los trabajadores estables, medido por el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), relevado por el Ministerio de Capital Humano.
Según el reporte, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 los salarios aumentaron 46% interanual, por encima de la inflación del período (31,8%). Esa diferencia derivó en una mejora real del 14% y en una recuperación acumulada del 25,6% respecto del piso alcanzado en marzo de 2024.
En septiembre de 2025, la inflación mensual fue del 2,1%, mientras que el Ripte avanzó un 1,4%, quedando levemente por debajo de la variación de precios. A valores constantes, el salario promedio pasó de $1.236.416 en marzo de 2024 a $1.551.832 en agosto de 2025, consolidando la tendencia de recomposición del ingreso.
El salario frente a la canasta básica
La recuperación salarial medida por el RIPTE se tradujo en un mayor acceso a alimentos de la canasta básica. En el último año, el poder de compra mostró mejoras significativas:
Yerba mate: en septiembre de 2025 el salario permitió comprar casi el doble que un año y medio antes, al pasar de 356 a 659 paquetes de medio kilo, un salto del 85%.
Leche: el poder de compra creció 68,5%. De 583 sachets de un litro en marzo de 2024, se llegó a 982 en septiembre de 2025.
Aceite de girasol: el salario permitió adquirir 93 botellas más, un incremento del 39,5%.
Asado: se observó un avance del 27%, equivalente a 28 kilos adicionales.
Huevo: el ingreso alcanzó para un 33% más, pasando de 293 a 389 docenas.
Pan: mostró una mejora del 27%, con 86 kilos adicionales (de 319 a 405 kilos).
Mientras los consumidores recuperan poder de compra, el retraso relativo en los precios complica a los productores. Según el informe de Coninagro, los costos aumentaron por encima de los precios en actividades como arroz, vino y yerba mate, lo que afecta la rentabilidad. En varias economías regionales se registraron pérdidas de valor real: la papa cayó 40,5%, la cebolla 29% y el arroz 25% en el último año.
No obstante, el reporte señala que la mejora del salario real empieza a reflejarse en un aumento del consumo, lo que podría favorecer a las economías regionales en el corto plazo.
Inflación: el rebrote de octubre
El Indec informó que la inflación de octubre de 2025 fue del 2,3%, el valor más alto desde abril. Se trata del segundo mes consecutivo por encima del 2%, luego de cuatro meses por debajo de ese nivel. El organismo atribuyó el repunte a la volatilidad cambiaria previa a las elecciones legislativas. En los primeros diez meses del año, los precios acumularon un alza del 24,8%, y un 31,3% interanual.
Los rubros con mayores aumentos fueron Transporte (3,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), por ajustes en transporte público y tarifas energéticas. Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,3%, con incrementos en frutas y carnes.