Inflación mayorista: octubre cerró con una suba del 1,1% y fuerte caída en productos importados

Así lo refleja el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el Indec. Los Productos Nacionales, por su parte, tuvieron un crecimiento del 1,3%.

La variación de los precios mayoristas volvió a mostrar un ritmo moderado en octubre, con un incremento que se ubicó por debajo del mes previo. El indicador cerró ese periodo con una suba más acotada que la de septiembre y con comportamientos dispares entre productos nacionales e importados.

El Indec informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) avanzó 1,1% en octubre de 2025 frente a septiembre. Según pudo saber Noticias Argentinas, este resultado estuvo influido por una suba del 1,3% en los productos nacionales y por la baja del 1,4% en los importados.

El dato quedó por debajo del registro de septiembre, cuando el IPIM había trepado 3,7%, y se vio marcado por un retroceso en los bienes importados, que venían de un aumento del 9% el mes anterior.

Los precios mayoristas aumentaron 1,1% en octubre de 2025. Indec Productos Nacionales Las divisiones con mayor incidencia positiva fueron "Productos agropecuarios" (0,51%), "Alimentos y bebidas" (0,31%), "Productos refinados del petróleo" (0,22%) y "Tabaco" (0,11%); mientras que la división con mayor incidencia negativa fue "Petróleo crudo y gas", que cayó 0,12%.

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3% en el mismo período, explicado por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue el que más subió: 1,7% en octubre, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.